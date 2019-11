Kalletal (ots) - Maserati löst mit dem Facelift das Topmodel MC Stradale der Modellreihe GranCabrio und GranTurismo ab, bleibt sich optisch und technisch jedoch bis auf wenige Änderungen treu.Die Nachfolger schmücken sich mit dem Kürzel "MC" und zeichnen sich durch eine kernige Klappenauspuffanlage, dem adaptiven SkyHook Fahrwerk, Brembo Bremsanlage und verstärkter Radaufhängung aus.Das bietet eine gute Grundlage, für das was kommt ...Wir verstehen unsere Arbeit darin, die kleinen oder großen Schönheitsfehler eines Autos auszugleichen, was je nach Kundenwunsch anders aussehen kann.Was jedoch seit fast 35 Jahren gleich bleibt, ist unser Know-how die Proportionen eines Autos zu verstehen und so auszunutzen, dass sich die optisch, akustisch und technischen Aspekte in einem außergewöhnlichem Endergebnis zusammenfügen.Für eine insgesamt 7,5 cm breitere Auflagefläche zur Straße sind 3-teiligen Schmiedefelgen in den Abmessungen 10J x 20 Zoll und 12J x 20 Zoll im Einsatz. Die Felgen sind dabei so ausgemessen und produziert, dass sie die Radkästen nach innen und außen optimal ausnutzen.In Verbindung mit einer wuchtigen Bereifung in den Dimensionen 275 und 335 stellt dieses Setup die breiteste Rad-Reifenkombination in 20 Zoll mit TÜV dar!Bei der Planung des Umbaus lag das Augenmerk neben dem Showeffekt ganz klar darauf, die Performance des italienischen Sportlers zu steigern.Der breit möglichste Reifen an der Vorderachse im Zusammenspiel mit einem ausreichend hohen Querschnitt an der Hinterachse erfüllt genau diesen Zweck.Unebenheiten in der Fahrbahn werden somit noch vor dem Fahrwerk abgedämpft und es stellt sich ein ausgewogenes Fahrverhalten auf der Landstraße, aber auch auf der Rennstrecke ein.Durch das verbaute KW Variante 3 Gewindefahrwerk greifen alle Komponenten perfekt ineinander, wodurch sich das Auto auch bei hohen Kurvengeschwindigkeiten exakt wie ein Präzisionswerkzeug bewegen lässt.Unsere handgefertigte Klappenauspuffanlage in 4-Rohr Optik setzt nicht nur ein akustisches Ausrufezeichen. Neben dem deutlich tieferen Sound sorgt sie dafür, die Proportionen der Rad/Reifen Kombination aufzunehmen. Erst dadurch ist eine harmonische Optik möglich und die großen Endrohre können sich perfekt in das Gesamtbild einfügen.Wo Mitbewerber sich starr auf 21 oder gar 22 Zoll festlegen, steht bei uns der individuelle Kundenwunsch und die Verbesserung des Fahrverhaltens im Vordergrund.Eine Rad/Reifenkombination in 20 Zoll stellt somit das Maß aller Dinge dar.Für Kunden, die auf den maximalen Showeffekt aus sind, und weniger auf die Verbesserung des Fahrverhaltens, bieten wir auch eine Kombination in 10J x 20 Zoll an der Vorderachse mit 275er Bereifung und 12J x 21 Zoll an der Hinterachse mit 355er Bereifung an.Sämtliche Modifikationen werden nach Abschluss unserer Arbeit vom TÜV-Nord eingetragen, um das Ergebnis schlüsselfertig an den Kunden zu übergeben.Übersicht zur ModifikationKlappenauspuffanlage mit 4 x 129 x 106 mm Endrohren. 3-teilige Schmiedefelgen: 10J x 20 Zoll mit 275er und 12J x 20 Zoll mit 335er Bereifung Gewindefahrwerk KW Variante 3 für SkyHook TÜV SonderabnahmenVideopremiere auf YouTube um 12:00 Uhr!https://mariani.de/maserati-grancabrio-granturismo/Pressekontakt:mariani Car-StylingInhaber: Manuela Mariani+49 (0) 5264 - 8601info@mariani.dewww.mariani.deOriginal-Content von: mariani Car-Styling, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127011/4433027