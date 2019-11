IRW-PRESS: Heramed Limited: Update der Studie mit Hapvida Saude (Brasilien)

- HeraBEAT Smart Foetal-Monitore mit Cloud-Support vollständig installiert und nun in 15 Krankenhäusern und Kliniken in ganz Brasilien eingesetzt

- Lösungen nun bei ca. 750 schwangeren Frauen getestet - Geräte, die für regelmäßige Untersuchungen und während der Geburtswehen als bewährte Alternative zur bestehenden kostenintensiven professionellen Infrastruktur verwendet werden

- Gespräche über Kapitalrendite für skalierte Phase 2 durch erweitertes Abkommen zur Integration von HeraCare im Gange

7. November 2019 - Das Medizintechnikunternehmen HeraMED Limited (ASX: HMD, FWB: 1I4) (HeraMED oder das Unternehmen) freut sich, das folgende Update hinsichtlich der Studie über seine HeraBEAT- und HeraCARE Pro-Lösung mit Hapvida Saude (Hapvida) bereitzustellen. Hapvida ist einer der größten Gesundheitsdienstleister und Krankenhausbesitzer Brasiliens. Die Gruppe betreut über ein Netzwerk von etwa 100 Krankenhäusern und 1.000 Kliniken in elf Bundesstaaten landesweit über 6,5 Millionen Kunden.

HeraMED hat die Studie mit Hapvida im Februar 2019 gestartet und seine beiden Cloud-Support-Lösungen HeraBEAT und HeraCARE Pro über einen Zeitraum von vier Monaten in das Krankenhaussystem der Gruppe sowie in die elektronische Patientenakte (EMR) integriert (siehe ASX-Pressemitteilung vom 1. Juli 2019).

Nach dem Integrationsprozess wurden die Lösungen HeraBEAT und HeraCARE Pro an mehreren Hapvida-Standorten eingeführt (siehe ASX-Pressemitteilung vom 28. August 2019). HeraMED weist darauf hin, dass beide Lösungen nun in 15 Krankenhäusern und Kliniken im Netzwerk von Hapvida zur Gänze in Betrieb sind und an etwa 750 schwangeren Frauen und mehreren Tausend Schwangerschaftsüberwachungsaufzeichnungen getestet wurden.

HeraBEAT und HeraCARE werden von medizinischem Fachpersonal von Hapvida und schwangeren Frauen sowohl für Routineuntersuchungen als auch während der Geburtswehen eingesetzt. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin überaus positives Feedback von Pflegepersonal und Ärzten sowie von den technischen IT-Teams und dem Management von Hapvida, die allesamt ihre Zufriedenheit zum Ausdruck brachten.

Die zunehmende Expansion und die rasche Durchführung der Studie an 15 Standorten verdeutlicht den Wert des Abkommens des Unternehmens mit IntMED (siehe ASX-Pressemitteilung vom 2. Oktober 2019), der EMR-Softwareentwickler von Hapvida, des Potenzials für die Lösung in großen Krankenhausnetzwerken sowie die Fähigkeit des Unternehmens, in relativ kurzer Zeit zu skalieren. HeraMED führt weiterhin Gespräche mit Hapvida, um die Akzeptanz sowohl des HeraBEAT-Geräts als auch der HeraCARE-Plattform im gesamten Profil zu erhöhen. Das Unternehmen wird die Aktionäre über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

CEO und Co-Founder David Groberman sagte: Der Übergang von der Integrationsphase zur Inbetriebnahme in 15 einzelnen Krankenhäusern und Kliniken im Netzwerk von Hapvida innerhalb solch kurzer Zeit ist für HeraMED ein bedeutsamer Erfolg.

Das Unternehmen hat von den Medizinern und dem Management von Hapvida positive Rückmeldungen über seine Lösungen erhalten und wir freuen uns darauf, die Studie in naher Zukunft abzuschließen. Nach dem Abschluss werden wir mit den Verhandlungen über eine breitere Markteinführung von HeraBEAT und HeraCARE Pro mit der Gruppe fortfahren.

Bilder der Lösungen bei voller Betriebskapazität mit Echtzeit-Datenuploads über die Software von IntMED und die EMR von Hapvida sind unten dargestellt.

Über HeraMED Limited (ASX: HMD, FWB: 1I4)

HeraMED ist ein innovatives medizinisches Daten- und Technologieunternehmen, das an vorderster Front des digitalen Wandels der pränatalen Versorgung steht. HeraMED nutzt das digitale Gesundheitsökosystem, einschließlich klinischer Heimüberwachungsgeräte, Cloud Computing, künstlicher Intelligenz, Big Data und digitaler sozialer Netzwerke, um die Beziehung zwischen Arzt und Patient neu zu definieren. Das Unternehmen revolutioniert die Schwangerschaftserfahrung, indem es eine individuelle, kontinuierliche und proaktive Heimüberwachung ermöglicht, um eine bessere Versorgung zu niedrigeren Kosten zu gewährleisten. Die Beteiligung, Information und Unterstützung schwangerer Mütter bietet Schutz und Sicherheit, während es Gesundheitsdienstleistern ermöglicht wird, auf höchstem Niveau zu arbeiten und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.

