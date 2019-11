Zürich (awp/sda) - Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) kaufen eine weitere Solaranlage in Südspanien. Die 49 Megawatt-Anlage soll Ende 2020 den Betrieb aufnehmen.EKZ haben das Photovoltaik-Projekt "Algibicos" in der Region Murcia erworben. Dies teilten sie am Donnerstag mit. Mit dem Kauf setzten EKZ erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...