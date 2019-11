Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal auf beiden Seiten des Atlantiks mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen.Die Deutsche Telekom passt zudem wegen der weiter unklaren Lage um das Zustandekommen der Fusion des US-Geschäfts mit Sprint den Dividendenausblick an. Der DAX-Konzern stellte bei Vorlage der Quartalszahlen für das laufende Jahr eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie in Aussicht. Das gelte unabhängig davon, ob der Zusammenschluss in den USA gelinge, so der Bonner ...

