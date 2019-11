Seit Monaten hat Geely mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen. So hatte der chinesische Autobauer im September 113.832 Fahrzeuge auf den Markt gebracht, was gegenüber dem August mit 101.223 verkauften Fahrzeugen zwar einen ein Anstieg um rund 12 Prozent bedeutete. Im Vorjahresmonat allerdings hatte Geely noch neun Prozent mehr Autos verkauft. Nun hat der Konzern seine Absatzzahlen aus dem Oktober bekanntgegeben. Und was soll man sagen? Geely hat nach eigenen Angaben tatsächlich den Turnaround ... (Achim Graf)

