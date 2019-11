Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem fand die PT Expo China 2019 in Beijing statt. Hengtong nahm an der Messe teil und zeigte intelligente 5G-Anwendungen, Lösungen für die Bereiche Big Data und Sicherheit, Internet der Energie, industrielles Internet, 5G-Carrier-Netzwerk, 5G-Hochgeschwindigkeitsübertragung und 5G-IoT und -Sicherheit sowie neue 5G-Technologie und neue Produkte.Während der Eröffnungsfeier fand auch die offizielle Zeremonie als Startschuss für die 5G-Kommerzialisierung statt, die den Beginn von Chinas 5G-Kommerzialisierung markierte. Hengtong stellte die Lösungen mit allen Aspekten für intelligente Anwendungen und IoT vor.Zur gleichen Zeit wurden auch der China Optical Communication Summit, das 5G Intelligent Application Summit Forum und die Hengtong New Products Conference veranstaltet. Dr. Shi Huiping, Chefingenieur von Hengtong Optic-Electric, war eingeladen, um einen Vortrag mit dem Titel "Digital enable industrial transformation and development" (Digitaltechnologie ermöglicht die industrielle Transformation und Entwicklung) auf dem China Optical Communication Summit zu halten. Dr. Shi Huiping sagte: "Das industrielle Internet ist ein wichtiger Motor für 5G und die Integration von OT, CT und IT. Das Konstruktionssystem von Hengtong für intelligente Fabriken verbessert den F&E-Zyklus, die Effizienz der Fertigung und das Qualitätsmanagement. Mit der Einführung von 5G wird der digitale Fortschritt in der industriellen Transformation und Entwicklung effizienter werden."Auf der New Product Conference veröffentlichte Hengtong das "White paper of Hengtong 5G Intelligent application" (Weißbuch der intelligenten 5G-Anwendung von Hengtong), das jeweils eine Reihe von Lösungen für intelligente touristische Sehenswürdigkeiten, intelligente Gemeinden, intelligente Industriesektoren und weitere Anwendungsszenarien zeigte und neue Produkte und Technologien von intelligenten 5G-Anwendungslösungen und rein optischen 5G-Netzwerken präsentierte. Beschrieben werden im Weißbuch ebenfalls eine 5G-Netzwerk-Architektur mit rein optischer Netzwerk-Anwendungslösung, ein neues Produkt mit Quantum-sicherer Kommunikation, eine intelligente Energielösung, eine IoT-Lösung für Cloud-Sicherheit, eine Sicherheitslösung für das industrielle Internet, ein dreidimensionales Netzwerksystem für großflächige Observation des Ozeans und die erste Tourismuslösung in China, um der Entwicklung des Allround-Tourismus gerecht zu werden. Diese Tourismuslösung verwirklicht den umfassenden und tiefgreifenden Betrieb von interessanten Sehenswürdigkeiten und fördert die Entwicklung der regionalen Wirtschaft zugunsten intelligenter Sehenswürdigkeiten.Bemerkenswert ist außerdem, dass Hengtong bei dieser Messe ebenfalls eine Reihe von Auszeichnungen gewonnen hat, darunter für "Soziale Unternehmensverantwortung in der Kommunikationsindustrie Chinas 2018-2019", als "Führendes Unternehmen für optische 5G-Kommunikation in der Kommunikationsindustrie Chinas 2018-2019" und den "Award für neue Lösungen", der von der China Communications Industry List 2019 vergeben wird. In der Auswahl für das "Innovationsprojekt IKT China 2019", die von der China Communications Association ins Leben gerufen wurde, gewann Hengtong den "Award für die beste innovative Industrieanwendung" mit seinem "Drahtlosen 5G-Kommunikationssystem mit Hochgeschwindigkeit und großer Kapazität". Außerdem wurde Hengtongs Messestand mit dem "Award für höchste Popularität" prämiert, der vom Komitee der PT Expo China verliehen wird.http://www.hengtonggroup.com/en/Pressekontakt:Yuan Hui+86-158-5239-1319Original-Content von: Hengtong Optic-Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128025/4433162