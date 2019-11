Die Fuhrparks von Unternehmen sollen klimafreundlicher werden. Das stellt ihre Manager vor große Herausforderungen, wie das Beispiel der Berliner Versicherung Ideal zeigt.

Der kleine VW Up! im Fuhrpark der Versicherungsgruppe Ideal steht in diesen Tagen unter verschärfter Beobachtung. Bernd Kullmann, Fuhrparkleiter des Berliner Unternehmens, will wissen, wie sich der Elektrokleinwagen im Alltag bewährt. Wenn es draußen warm ist, reicht der Akku des Autos für 130 Kilometer. Aber wie sieht es nun aus, wenn die Temperaturen sinken und in den Autos die Heizungen laufen? Wie klappt es mit dem Aufladen? Wie kommt das ungewohnte Gefährt bei den Mitarbeitern an?

Vor allem aber fragt sich Kullmann, wie groß das Loch sein wird, das der Up! in sein Budget reißt. Rein wirtschaftlich betrachtet, da ist sich der Fuhrparkmanager sicher, wird der Wagen ein Totalschaden: "Das Auto hat uns 20 000 Euro gekostet. Beim Benziner wären es 10 000 Euro gewesen", sagt er. E-Autos seien in der Nutzung zwar günstiger als Verbrenner, die Mehrkosten bei der Anschaffung ließen sich damit jedoch nicht ausgleichen. Zudem habe sein Unternehmen erst einmal eine Ladestation für E-Autos errichten müssen - "Kosten inklusive Erdarbeiten: 30. 000 Euro".

"150 Prozent Mehrkosten"

Die Rechnung zeigt, wie schwer der Umstieg auf eine klimafreundliche Firmenflotte fällt. Wegen der Nachhaltigkeitsziele des eigenen Unternehmens und den Vorgaben der Politik scheint dieser Umstieg dennoch ...

