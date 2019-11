Die Xing-Mutter New Work SE hat ihr operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres um 20 Prozent steigern und auch bei den Nutzerzahlen zulegen können. Die New Work SE, unter anderem Betreiberin von Xing und Kununu, hat die Ergebnisse für die ersten drei Quartale des Jahres vorgestellt und eine positive Zwischenbilanz gezogen. So sei der Umsatz der Xing-Mutter in den ersten neun Monaten des Jahres um 17 Prozent auf rund 196 Millionen Euro gestiegen. Das Betriebsergebnis konnte dabei um 20 Prozent auf rund 64 Millionen Euro erhöht werden...

