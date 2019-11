Mladá Boleslav/Prag (ots) -- SKODA präsentiert vierte Generation seines Bestsellers am 11.November 2019 in Prag- Livestream der Weltpremiere ab 19:00 Uhr MEZ auf der SKODAWebsite, YouTube, Facebook und Twitter Am kommenden Montag findet die Weltpremiere des neuen SKODA OCTAVIA in Prag statt. Für all diejenigen, die nicht vor Ort teilnehmen, wird die rund 30-minütige Fahrzeugpräsentation am 11. November 2019 ab 19:00 Uhr MEZ live im Internet übertragen.Auf der SKODA Website und per Social Media lässt sich die Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen. Die Weltpremiere wird in Englisch, Deutsch und Tschechisch übertragen.Termin: Montag, 11. November ab 19:00 Uhr MEZSKODA Website: https://www.skoda-auto.deYouTube: https://www.youtube.com/skodadeFacebook: https://www.facebook.com/skodadeTwitter: https://twitter.com/skodade Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4433205