In unserer Analyse vom 16.10.19 Tesla: Frisches Kaufsignal! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Entwicklung der Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) berichtet. Nachdem der Kurs in der Folge weiter zulegen konnte, kam es in den letzten Handelstagen zu einem PullBack an die 200-Tage Linie (siehe Chart). Dies ist nicht ungewöhnlich bei derartigen Trendwechseln, jedoch sollte die Notierung nun wieder Fahrt nach oben aufnehmen. Den StopLoss für den Trade belassen wir (noch) bei 225 ...

