Die BaFin sei zu langsam und zu formal, prangert der Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" an. Wo die deutsche Finanzaufsicht besser werden muss. Ein Gastbeitrag.

Gerhard Schick ist Mit-Initiator des Vereins "Bürgerbewegung Finanzwende" und dessen geschäftsführender Vorstand. Der Verein versteht sich als unabhängige Interessenvertretung, die für eine Finanzwirtschaft eintritt, "die Gewinnstreben in Einklang mit den sozialen, ökonomischen und ökologischen Zielen der Vereinten Nationen bringt." Am 7.11.2019 stellte der Verein den Report "Die Akte BaFin" vor, in dem er eine "mutigere und transparentere Aufsichtsbehörde" fordert.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - kurz: BaFin. Vielen mag der Name nicht mal etwas sagen. Am deutsche Finanzmarkt ist die BaFin aber unstrittig die graue Eminenz: oft im Hintergrund, aber immer präsent.

Es geht um eine Superbehörde mit 2700 Mitarbeiterinnen, die hierzulande mehr als 1500 Kreditinstitute, 6100 inländische Fonds, 400 Kapitalverwaltungsgesellschaften und rund 550 Versicherer beaufsichtigt. Damit spielt die BaFin eine wichtige Rolle im Leben fast aller Bürger. Schließlich sind sie auch Bankkundinnen, Anleger oder Versicherte. Und die BaFin ist für deren kollektiven Schutz verantwortlich.

Dennoch ist die BaFin hierzulande selten ein Thema, aus Sicht der Bürgerbewegung Finanzwende zu selten. Das liegt auch daran, dass die Behörde anders als in anderen Ländern der Öffentlichkeit gegenüber kaum Rechenschaft gibt. Finanzwende hat das zum Anlass genommen, die Behörde in verschiedenen Bereichen genauer unter die Lupe zu nehmen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen.

P&R, Finanzkrise, CumEx: In allen Fällen fragte man sich im Anschluss: Wo war eigentlich die Finanzaufsichtsbehörde ...

