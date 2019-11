Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen China und den USA versetzt die Anleger an der Schweizer Börse in Kauflaune.Zürich - Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen China und den USA versetzt die Anleger an der Schweizer Börse in Kauflaune. Gesucht sind vor allem zyklische Werte, die von der Hoffnung, dass das Abkommen die Weltwirtschaft wieder beleben könnte, profitieren. Dagegen sind defensive Werte wenig gefragt. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden, müssen sich weisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...