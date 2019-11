Mainz (ots) - Eine Unterhaltungssendung ganz im Dienst der guten Sache: Martin Seidler begrüßt in der Halle 45 in Mainz Menschen aus allen Bereichen, die sich für die "Herzenssache" engagieren. Die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank fördert Kinder und Jugendliche aus der Region. In der Livesendung am Freitag, 29. November 2019, um 20:15 Uhr werden "Herzenssache"-Projekte aus dem ganzen Südwesten vorgestellt, die den Kindern bessere Lebensbedingungen bieten. Dabei sind unter anderem die Villa Kunterbunt in Trier und das Projekt "Miteinander Leben Lernen" aus Saarbrücken. Für musikalische Unterhaltung sorgt "PUR" mit Sänger und "Herzenssache"-Schirmherr Hartmut Engler. Die Benefiz-Livesendung ist Auftakt der diesjährigen "Herzenssache"-Aktionen, für die sich alle Hörfunk-, Fernseh- und Onlineredaktionen von SWR und SR in ihren Programmen bemühen. Ein Höhepunkt der Sendung ist die Übergabe eines Transporters an eine von "Herzenssache" geförderte Einrichtung. Auch Künstler zeigen Herz: für Unterhaltung sorgt "Herzenssache"-Schirmherr Hartmut Engler. Er tritt mit PUR auf. Mit dabei sind ebenso das SWR Vokalensemble, die Band "Berge", der Comedian Matthias Jung, Lotte und viele mehr.



Live-Aktionen aus dem Heidelberger Schloss und dem Saarland



Für die gute Sache nehmen Prominente wie Alice und Hardy Krüger Junior sowie viele SWR Moderator*innen am Telefon die Spenden der Zuschauer entgegen. In zwei Live-Schalten stellen SWR Reporter Live-Aktionen vor: Bernice Tshimanga im Heidelberger Schloss und Anna Lena Dörr im Saarland. ARD-Moderator Sebastian Müller ist zusammen mit dem ehemaligen "Herzenssache"-Kind, Simey Truong, Reporter hinter den Kulissen der Sendung.



Nach Ausstrahlung ist die Sendung auch in der ARD Mediathek zu sehen. Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/herzenssache-ganz-nah Informationen zur "Herzenssache" unter herzenssache.de



