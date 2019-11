DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.089,00 +0,44% +22,87% Euro-Stoxx-50 3.699,41 +0,29% +23,26% Stoxx-50 3.334,08 -0,03% +20,80% DAX 13.270,34 +0,69% +25,68% FTSE 7.412,59 +0,22% +9,94% CAC 5.875,45 +0,15% +24,20% Nikkei-225 23.330,32 +0,11% +16,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,04 -85

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,99 56,35 +1,1% 0,64 +17,8% Brent/ICE 62,42 61,74 +1,1% 0,68 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.483,59 1.490,00 -0,4% -6,41 +15,7% Silber (Spot) 17,55 17,62 -0,4% -0,08 +13,2% Platin (Spot) 930,64 929,75 +0,1% +0,89 +16,8% Kupfer-Future 2,70 2,67 +1,4% +0,04 +2,1%

Die Aussicht auf Fortschritte im Handelsstreit USA-China verhilft den Ölpreisen zu einer kräftigen Erholung. Sie hatten am Mittwoch unter Druck gestanden, nachdem das US-Energieministerium einen unerwartet deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Verschnaufpause des Vortages könnten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Donnerstag wieder aufnehmen. Die Voraussetzungen dafür liefern gute Nachrichten zum Handelsstreit. China und die USA haben sich nämlich darauf verständigt, die wechselseitigen Zölle schrittweise aufzuheben. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten daraufhin eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten an.

An Konjunkturdaten ist für Donnerstag nur die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe angekündigt. Dagegen müssen wieder zahlreiche Unternehmensbilanzen verarbeitet werden. Die Aktien von Qualcomm steigen im vorbörslichen Handel um fast 4 Prozent, nachdem die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen positiv überrascht hatten.

Ebenfalls schon am Vortag nach Börsenschluss hat der Medienkonzern Fox über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichtet. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, reagierte im nachbörslichen Handel am Mittwoch jedoch mit einem Plus von 3,8 Prozent auf die überzeugenden Geschäftszahlen. Die Aktien von Liberty Global zeigten sich nach Zahlenvorlage unverändert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Weiter kräftig nach oben geht es für Europas Börsen am Donnerstagmittag. Auslöser ist, dass die USA und China erste Schritte zur Aufhebung von Strafzöllen vereinbart haben. Nicht gesucht sind in diesem Umfeld sogenannte sichere Häfen. Am Anleihemarkt fallen die Kurse, die Renditen steigen also. Defensive Sektoren werden verkauft - so fallen Versorgeraktien im Schnitt in Europa um 1,2 Prozent und Telekomwerte um 0,9 Prozent. Tagessieger im DAX sind Siemens (+4,9 Prozent) und Lufthansa (+8,2 Prozent), nachdem die Quartalszahlen der beiden Unternehmen überzeugt haben. Die Deutsche Telekom (-2,3 Prozent) hat die Schätzungen zu den Quartalszahlen ebenfalls übertroffen. Allerdings enttäuscht die Dividende von 60 Cent. Bei Heidelbergcement (-2,3 Prozent) lag der Umsatz leicht unter, die Gewinnkennziffern leicht über den Schätzungen. Munich Re (-0,4 Prozent) hat die Prämieneinahmen deutlich stärker gesteigert als erwartet. Die gerade erst auf über 2,5 Milliarden Euro erhöhte Gewinnprognose hat er bestätigt. Die Quartalszahlen von Unicredit (+5,9 Prozent) lagen über den Erwartungen. Den Ausblick für die Einnahmen hat das Haus bestätigt. Auch Generali liegen nach Zahlen mit Aufschlägen von 3,6 Prozent gut im Markt. Arcelor ziehen um 6,4 Prozent an. Angesichts der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits treten die Zahlen des Stahlkochers in den Hintergrund. Engie verlieren 3,5 Prozent, obwohl die Neunmonatszahlen die Erwartungen getroffen haben und Engie den Ausblick bestätigt hat. "Der Markt verabschiedet sich aus den konjunkturunabhängigen Versorgern", heißt es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:52 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1080 +0,10% 1,1060 1,1071 -3,4% EUR/JPY 120,91 +0,24% 120,27 120,75 -3,8% EUR/CHF 1,0990 +0,03% 1,0977 1,0994 -2,4% EUR/GBP 0,8619 +0,10% 0,8608 0,8604 -4,2% USD/JPY 109,11 +0,14% 108,75 109,05 -0,5% GBP/USD 1,2858 +0,02% 1,2848 1,2868 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,9725 -0,59% 7,0165 6,9977 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.185,01 -1,71% 9.277,01 9.287,01 +147,0%

Die ermutigenden Nachrichten zum Handelsstreit lassen die Anleger risikofreudiger agieren und dämpfen das Interesse an Fluchtwährungen wie dem Yen. Von seinem Tagestief bei etwa 108,65 Yen erholt sich der Dollar im Gegenzug bis auf knapp über 109 Yen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienmärkten haben dank neuer Schlagzeilen zum Handelskonflikt am Donnerstag die Pluszeichen überwogen. Auslöser für die Stimmungsaufhellung waren Meldungen aus Peking, wonach die USA und China die schrittweise Aufhebung der bestehenden Zölle vereinbart haben. Für einige Börsen kamen die neuen Schlagzeilen zu spät, sie waren schon geschlossen. Toyota Motor zogen mit Zahlenausweis während des Handels deutlich an und schlossen 1,1 Prozent fester. Im zweiten Geschäftsquartal hatte der Automobilkonzern 1,2 Prozent auf Jahressicht mehr verdient dank besserer Geschäfte in Nordamerika und Japan. Der Umsatz kletterte stärker als vom Markt erhofft. Mitsubishi Motors stürzten dagegen um 6,8 Prozent ab, nachdem der Toyota-Wettbewerber in der zweiten Periode unerwartet in die Verlustzone gerutscht war. CSPC Pharmaceutical und Sino Biopharmaceutical zählten mit Aufschlägen von 4,4 bzw. 2,2 Prozent zu den festesten Titeln. Beide Pharmakonzerne hatten jüngst mit einer ganzen Reihe von Zulassungen aufgewartet. Die Titel der japanischen Beteiligungsgesellschaft Softbank gaben um 2,2 Prozent nach. Dem Mischkonzern bescherten seine Investitionsfonds Vision Fund und Delta Fund im dritten Quartal einen massiven Nettoverlust. In Hongkong stiegen China Pacific Insurance um 1,5 Prozent. Der schweizerische Rückversicherer Swiss Re bestätigte Pläne für einen möglichen Einstieg bei den Chinesen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten ziehen am Donnerstag überwiegend etwas an. Händler sprechen von einer Atempause nach der jüngsten deutlichen Einengungswelle. Einerseits sprechen Marktteilnehmer zwar von solider Investorennachfrage, andererseits nimmt aber auch das Angebot mit den niedrigen Spreads und in Erwartung steigender Benchmark-Zinsen zu.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Siemens rechnet im Geschäftsjahr 2020 nicht mit Margenzuwachs

Siemens erwartet bei der Profitabilität im neuen Geschäftsjahr 2020 keine großen Sprünge. Die Margen der einzelnen Konzernsparten werden in etwa so erwartet wie auch im abgelaufenen Jahr, zum Teil können sie sogar schwächer ausfallen, wie der Industriekonzern bei Vorlage der Jahresbilanz mitteilte.

Daimler liefert dank China im Oktober mehr Autos aus

Mercedes-Benz Cars hat im Oktober dank erneut guter Autoverkäufe in China den Absatz spürbar gesteigert. Der Gesamtabsatz stieg um 3,2 Prozent auf 207.762 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 2,021 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 0,4 Prozent.

Lufthansa will Tarifgespräche mit Verdi, IGL-CU und Ufo aufnehmen

Die Deutsche Lufthansa will im Tarifkonflikt mit ihren Kabinenmitarbeitern nun doch mit der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) sprechen und das Angebot der Gewerkschaft zur Schlichtung annehmen. Der DAX-Konzern kündigte aber auch Gespräche mit den Gewerkschaften Verdi und Cabin Union (CU), einer Sparte der Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL), an.

Lufthansa startet Turnaround-Maßnahmen für weitere Airlines

Die Deutsche Lufthansa hat weitere Maßnahmen beschlossen, um die Ergebnisse der Fluggesellschaften im Konzern zu verbessern - und sie damit auch fit für den Wettbewerb mit den Billigairlines zu machen. Die im Juni angekündigten Maßnahmen bei der Low-Cost-Tochter Eurowings, die 2021 die Gewinnschwelle erreichen soll, zeigten erste Erfolge und würden konsequent fortgesetzt, teilte der DAX-Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal mit.

Munich Re trotz hoher Schäden mit starkem Quartal

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im dritten Quartal trotz hoher Belastungen aus Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Schäden sehr gut verdient. Der DAX-Konzern profitierte von einem starken Anlageergebnis und hohen Währungsgewinnen. Die jüngst erhöhte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 07:01 ET (12:01 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Prosieben bestätigt Prognose und warnt vor schwachem TV-Werbemarkt

Die Prosiebensat1 Media SE hat im dritten Quartal wegen rückläufiger TV-Werbeerlöse und hoher Investitionen deutlich weniger verdient. Dank des kräftigen Wachstums im Produktionsgeschäft und dem Commerce-Bereich mit seinen Online-Portalen und Shops legte der Konzernumsatz zu. Die Finanzziele wurden zwar bestätigt, aber unter Vorbehalt der Entwicklung des TV-Werbemarktes im wichtigen vierten Quartal gestellt.

Neue AMS-Offerte für Osram läuft bis 5. Dezember

Der österreichische Sensorhersteller AMS startet seine zweite Übernahmeofferte für den Lichtkonzern Osram. Die Finanzaufsicht Bafin gab dem Unternehmen aus der Steiermark grünes Licht für einen zweiten Anlauf. Das neue Angebot, für das AMS ein neues Übernahmevehikel namens AMS Offer GmbH gegründet hat, läuft vom 7. November bis zum 5. Dezember.

Munich Re/Jurecka: Thomas-Cook-Belastungen sind "business as usual"

Die Munich Re will anders als Wettbewerber Hannover Rück die Belastungen aus der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook nicht beziffern. "Das ist als Einzelschaden nichts worüber gesondert gesprochen werden müsste", sagte Munich-Re-Finanzvorstand Christoph Jurecka während einer Telefonkonferenz.

SLM Solutions Group ernennt Finanzvorstand

Die SLM Solutions Group hat einen Finanzvorstand gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Frank Hülsmann den Posten zu Jahresbeginn 2020 übernehmen.

Westwing steigert Umsatz, verdoppelt Verlust - Prognose bestätigt

Der Online-Möbelhändler Westwing hat im dritten Quartal den Umsatz leicht gesteigert, allerdings den operativen Verlust verdoppelt und die Marge verschlechtert. Hier schlugen sich laut Unternehmen erhöhte Marketingausgaben sowie das schwache Sommergeschäft in der Möbelbranche nieder.

Haniel: Florian Funck will bis 7. Dezember aus Metro-AR ausscheiden

Der langjährige Metro-Großaktionär Haniel verzichtet nach dem Verkauf des größten Teils seiner Anteile an den tschechischen Investor EPGC auf seinen Sitz im Aufsichtsrat. Haniel-CFO Florian will sein Aufsichtratsmandat spätestens bis zum 7. Dezember niederlegen, teilte das Beteiligungsunternehmen mit.

Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verdient weniger

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat im dritten Quartal 2019 wegen der Konjunktureintrübung weniger verdient. Zudem drückten den Konzern Anlaufschwierigkeiten bei der Einführung neuer Prozesse sowie ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix. Das Periodenergebnis verringerte sich auf 25,7 Millionen Euro von vorher 27,7 Millionen Euro.

Scout24 wächst weiter - Noch keine Aussagen zu Autoscout24-Optionen

Der Onlinemarktplatzbetreiber Scout24 ist auch im dritten Quartal dank seiner beiden Portale Immobilienscout24 und Autoscout24 weiter gewachsen. Bei der Umsetzung ihrer neuen Roadmap sieht die Gesellschaft Fortschritte. Die Prüfung der Optionen für Autoscout24 liefen - beim Kapitalmarkttag am 26. November will der Konzern mehr dazu berichten.

Jungheinrich verdient im Quartal mehr - Ordereingang rückläufig

Jungheinrich hat im dritten Quartal dank eines guten Neugeschäfts den Umsatz und Gewinn gesteigert. Die konjunkturelle Eintrübung macht sich jedoch bei den Auftragseingängen bemerkbar.

Rheinmetall bestätigt Margenausblick trotz trübem Autogeschäft

Rheinmetall hat im dritten Quartal mit einem starken Rüstungsgeschäft erneut die Schwäche im Autozuliefergeschäft ausgeglichen und den Umsatz leicht gesteigert. Der Gewinn sank allerdings wegen des starken Gegenwinds in der Autobranche spürbar. Den Umsatzausblick senkte der im MDAX notierte Konzern, den Margenausblick bekräftigte Rheinmetall allerdings dank einer besser als erwarteten Profitabilität im Rüstungsgeschäft.

Compugroup Medical bestätigt gesenkte Prognose

Die Compugroup Medical SE hat im dritten Quartal von einer guten Nachfrage nach IT-Dienstleistungen profitiert. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen verdiente bei höheren Umsätzen mehr und bestätigte die im September nach einer gescheiterten Übernahme gesenkte Prognose für das Gesamtjahr.

SAF-Holland rutscht im Quartal in Verlustzone - Prognose bestätigt

SAF-Holland hat im dritten Quartal weniger umgesetzt und ist nach berichteten Zahlen in die Verlustzone gerutscht, nach bereinigten Zahlen halbierte sich der Gewinn. Im Neunmonatszeitraum stieg der Umsatz, und nach Steuern ergab sich ein Gewinn, dieser fiel aber schwächer aus als im Vorjahr. Die Margen verschlechterten sich, allerdings nach Meinung von Marktteilnehmern weniger als befürchtet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Luxemburger Lkw-Zulieferer.

PNE legt operativ zu und bestätigt Prognose

Der Windpark-Projektentwickler PNE hat in den ersten neun Monaten operativ deutlich zugelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Unter dem Strich jedoch weitete das Unternehmen, das derzeit von Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) übernommen wird, seinen Verlust wegen hoher Aufwendungen und einer hohen Steuerlast aus.

Koenig & Bauer sieht Ziele 2019 schwieriger erreichbar

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer wird vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Erreichen der Jahresziele sei "in diesem anspruchsvolleren Marktumfeld mit schwächeren Auftragseingängen im dritten Quartal deutlich herausfordernder geworden", sagte Vorstandschef Claus Bolza-Schünemann.

Baywa meldet Gewinnsprung - Prognose unverändert

Verbesserungen in allen Kernsegmenten haben der Baywa AG in den ersten neun Monaten einen höheren Umsatz und einen deutlich höheren operativen Gewinn beschert. Im Gesamtjahr will das Unternehmen aus München das Konzernergebnis deutlich steigern, wie es bei Vorlage der Zahlen bekräftigte.

Hamborner Reit steigert operatives Ergebnis - Ausblick bestätigt

Die Hamborner Reit AG hat in den ersten neun Monaten 2019 das Ergebnis gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das im SDAX gelistete Immobilien-Unternehmen.

Centogene gibt Aktien für Nasdaq-Börsengang zu 14 Dollar aus

Das Biotechnologie-Unternehmen Centogene hat für seinen Börsengang an die US-Börse Nasdaq den Ausgabepreis für die 4 Millionen Stammaktien auf 14 US-Dollar je Aktie festgelegt. Handelsbeginn ist dieser Donnerstag, das Börsensymbol lautet CNTG.

Patrizia kauft Wohnimmobilie in Kopenhagen

Der Wohnimmobilienkonzern Patrizia hat in Kopenhagen zugekauft. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen vollvermieteten Neubau mit 127 Wohn- und sechs Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von 12.600 Quadratmetern in einem begehrten Wohngebiet der dänischen Hauptstadt erworben.

Zurich Insurance erhöht Prämien im Kerngeschäft deutlich

Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien in ihrem Kerngeschäft, der Schaden- und Unfallversicherung (P&C), deutlich erhöht. Die Schweizer sehen sich nun auf Kurs, alle Ziele für den Zeitraum 2017 bis 2019 zu übertreffen.

Französische Nationallotterie startet Milliardenbörsengang

Die französische Nationallotterie La Francaise des Jeux geht an die Börse Euronext. Der französische Staat will bis zu 52 Prozent seiner Anteile oder maximal 99,32 Millionen bestehende Aktien an der Gesellschaft abgeben. Stephane Pallez, Chef der La Francaise des Jeux, sagte in einem Interview mit dem französischen Nachrichtensender BFM Business, der Unternehmenswert liege zwischen 3,15 und 3,8 Milliarden Euro.

S&T steigert Gewinn und bestätigt Prognose

Der österreichische IT-Konzern S&T hat im dritten Quartal operativ über ein Drittel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Dazu trug auch das Optimierungsprogramm PEC bei, das bereits erste positive Effekte zeigte. Das Unternehmen teilte mit, es schaue "zuversichtlich auf den Jahresendspurt" und bestätigte seine Jahresprognose.

Lagardere steigert Umsatz und bestätigt EBIT-Prognose

Das französische Medienunternehmen Lagardere hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert und die Jahresprognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern bestätigt. Der Umsatz wuchs um 5,5 Prozent auf 2 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis um 4,1 Prozent.

BAE bekräftigt Jahresprognose

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems hat seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt und angekündigt, dass Chairman Roger Carr im Mai 2023 in den Ruhestand treten wolle.

Vestas übertrifft Erwartungen - starke Nachfrage nach Windturbinen

Vestas Wind Systems hat im dritten Quartal von einer "nie dagewesenen" globalen Nachfrage nach Windturbinen profitiert. Die starke Nachfrage glich Belastungen aus Zöllen, Kosten und alten Verträgen mit niedrigeren Erträgen mehr als aus, wie der dänische Konzern mitteilte.

Engie steigert Umsatz und Ergebnis im Neunmonatszeitraum

Der Energiekonzern Engie hat in den ersten neun Monaten 2019 mehr umgesetzt und verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Arcelormittal rutscht im dritten Quartal in die Verlustzone

Arcelormittal hat im dritten Quartal einen Verlust geschrieben. Dem Stahlkonzern machen ein schwieriges Marktumfeld mit niedrigeren Stahlpreisen und hohen Rohstoffkosten zu schaffen. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von 539 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 899 Millionen Dollar erwirtschaftet worden war.

Assicurazioni Generali erhöht Nettogewinn deutlich

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 07:01 ET (12:01 GMT)

Der italienische Versicherer Assicurazioni Generali hat in den ersten neun Monaten dank einer besseren operativen Entwicklung sein Nettoergebnis um 17 Prozent erhöht. Für weiteren Rückenwind sorgte zudem der Verkauf einiger Geschäfte.

Sodexo steigert Nettogewinn und erhöht Dividende

Sodexo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich mehr verdient, beim organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Dividende erhöht.

Unicredit übertrifft im dritten Quartal Markterwartungen

Die italienische Großbank Unicredit hat im dritten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Die Bank hat den angekündigten Verkauf ihres Mediobanca-Anteils von 8,4 Prozent abgeschlossen und dabei rund 785 Millionen Euro eingenommen.

Lenovo steigert Nettogewinn im Quartal um 20 Prozent

Lenovo hat im zweiten Geschäftsquartal signifikant mehr verdient und dank eines besseren Produktmixes im Personalcomputer-Bereich die Margen verbessert.

Toyota Motor verdient im 2. Quartal überraschend mehr

Toyota Motor hat im zweiten Geschäftsquartal dank guter Autoverkäufe in Nordamerika und Japan überraschend mehr verdient. Das Nettoergebnis kletterte laut Mitteilung um 1,2 Prozent auf 592 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 4,9 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Rückgang auf 509 Milliarden Yen befüchtet.

Expedia verfehlt Erwartungen und kürzt Jahresprognose

Die Aktien von Expedia sind deutlich gefallen, nachdem der Reiseportalbetreiber im dritten Quartal einen Gewinn deutlich unter den Erwartungen erzielt hat. Er lag bei 3,38 Dollar pro Aktie, während die Konsensprognose auf 3,80 Dollar lautete. Expedia meldete einen Umsatz von 3,56 Milliarden Dollar, der ebenfalls den Konsens von 3,58 Milliarden verfehlte. In der Telefonkonferenz reduzierte Expedia seine Prognose für das bereinigte EBITDA 2019 auf plus 5 bis 8 Prozent statt 12 bis 15 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 07:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.