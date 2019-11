Die Minuszinsen seien ein falsches Signal und sollten so rasch wie möglich beendet werden, fordert Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann.

Wenige Tage nach dem Amtsantritt der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde fordert Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann ein schnelles Ende der Negativzinsen. "Negativzinsen stellen für mich gegenwärtig ein falsches Signal dar, und deshalb sollte man sie so rasch wie möglich wieder zurücknehmen", sagte das EZB-Ratsmitglied dem österreichischen Wochenmagazin "Trend" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

Lagarde befinde sich hier leider in einem sehr engen Korsett. Aber man müsse sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...