Gemeinnütziges Sparen. Auf der heurigen Gewinn-Messe war auch ein Stand von Oikocredit. In Zeiten wie diesen, wo man froh sein muss, dass jemand noch Guthabenszinsen zahlt, habe ich mich zu deren Tag der offenen Tür am Weltspartag einladen lassen. Soziales Banking oder so, das war für mich schwer vorstellbar, weil die Erfahrung uns lehrt, dass man Geld nicht zurück bekommt, wenn man es nicht rigoros mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eintreibt. Grundsätzlich waren "Gutes tun" (spenden) und "Investment" immer zwei Paar Schuhe für mich. Nun, es ist Oikocredit zu einem gewissen Maße gelungen, beides zu vereinen, und wenn es für den einen oder anderen genauso schwer vorstellbar ist, so versuche ich, zu erklären, wie das Modell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...