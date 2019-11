Stuttgart (ots) - Ab dem 26. November 2019 gibt es "Traumziele für Camper" am Zeitschriftenkiosk - zum Genießen, Entdecken und fürs nächste Jahr buchen, bevor es die anderen tun: Der neue, großformatige Reise-Guide für Camping und Caravaning mit Charme stellt erstmals 12 der schönsten Top-Camping-Regionen in Deutschland, Österreich, Kroatien und Dänemark vor. Er bündelt Hotspots und touristische Highlights für den Wohlfühl-Urlaub mit Wohnmobil, Wohnwagen und Campingbus, im Zelt, im Chalet oder in der Lodge.24 Campingplatz-Porträts mit Tipps für komfortables Urlaubsvergnügen von aktiv bis romantisch runden das neue Magazin ab, das von den Szene-Kontakten und der Camping-Kompetenz der Special Interest Muttermarken "Reisemobil International", "Camping, Cars & Caravans" und "Camper Vans" aus dem Stuttgarter DoldeMedien Verlag profitiert."Camping boomt, immer mehr Menschen lieben das Urlaubsleben inmitten der Natur", sagt "Traumziel"-Redaktionsleiter Rainer Schneekloth, der als erfahrener Camping-Reporter weit mehr als 500 Freiluft-Areale aller Kategorien in ganz Europa besucht hat. "Vor 20 Jahren hieß es noch: 'Kannst du dir nichts anderes leisten?' Doch Gemeinschaftsduschen-Flair und Feinrippkultur sind längst passé. Und kein Hotel bietet eine solche Fülle an Entspannung, Unterhaltung, Nachhaltigkeit, Sportmöglichkeiten, Fitness und Wellness wie die Camp-Grounds im Grünen."Deshalb steigen mit den Zulassungszahlen von Wohnwagen, Reisemobilen und Campingbussen auch die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen im zweistelligen Prozentbereich; in Deutschland wurde die 35-Millionen-Marke Ende 2018 geknackt."Traumziele für Camper 2020" stellt klassische Camping-Dorados wie Bodensee, Mecklenburg-Vorpommern, Kroatien und Dänemark vor, aber auch Geheimtipps wie etwa die Steiermark, die als Österreichs Toskana gilt und mit traumhaften Landschaften, Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Genüssen zum Entdecken einlädt.Alle 12 Top-Regionen im Überblick:Allgäu/OberschwabenBodensee, SchwarzwaldOberpfalz, ChiemgauMecklenburgische SeenplatteSylt, Fehmarn, ZingstDänemarkSteiermarkKroatien/Istrien Daten & Fakten:EVT: 26.11.2019Preis: 8,90.- EuroUmfang: 124 Seiten mit 6-seitiger Umschlagklappe undÜbersichtskarteÜberformat: 23,3 x 30 cm Pressekontakt:DoldeMedien Verlag GmbHChristine FelsingerStv. Verlagsleiterin / Leitung ProdukteNaststraße 19 B70376 Stuttgart[T] +49 (0)711 55349-14[E] christine.felsinger@doldemedien.de[W] www.doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/4433441