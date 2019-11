Bis August dieses Jahres hielt sich das Wertpapier von Siemens aufgrund gedämpfter Wirtschaftserwartungen noch in einem Abwärtstrend auf, im August startete eine dynamische Gegenbewegung zunächst zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der runden Kursmarke von 100,00 Euro. Nur wenig später konnte der mittelfristige Abwärtstrend bestehend seit 2018 einem ersten Test unterzogen werden. In der Analyse von Montag: "Siemens wieder auf dem Sprung" wurde auf einen bevorstehenden Ausbruch des Wertpapiers hingewiesen, dieses Szenario trat wie erwartet ein und katapultierte die Aktie seitdem um über 8,8 Prozent gen Norden. Natürlich verhalfen die recht soliden Quartalszahlen dem Papier heute auf ein frisches Jahreshoch, entscheidend ist aber, dass einen Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...