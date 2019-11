Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenFreitag, 08. November 2019 (Woche 45)/07.11.201923.30Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Folge 106Menschen, Politiker, Sensationen: Während die SPD ein neues Führungsduo und die Union eine Nachfolgerin für die Kanzlerin sucht, hat Florian Schroeder hat seine fünf hochkarätigen Gäste bereits gefunden. In der "Spätschicht" geben sich die großen Namen des Humors wieder die Klinke in die Hand. Dieses Mal sind dabei:Johann König ist auf den Hund gekommen. Die Anschaffung eines struppigen Familienmitglieds ist allerdings mit mehr Komplikationen verbunden als eine durchschnittliche Brexit-Verhandlung - und viel lustiger. Mathias Richling befragt exklusiv für die Spätschicht Günter Oettinger zu seinem Abschied. Der Englischexperte unter den deutschen Politiker weiß: Die EU-Kommission ist auch nicht immer "the yellow from the egg". Sissi Perlinger bekennt sich zur - im wahrsten Sinne des Wortes - brennenden Debatte um den Umweltschutz. Schließlich ist Perlinger seit Jahrzehnten eine feste Größe des deutschen Humors. Kaum etwas ist also nachhaltiger als ihr Erfolg. Was kann die Politik von der Seefahrt lernen? Einiges, findet Jens Neutag. Der große Dampfer Bundesrepublik muss schließlich aktuell ohne Steuerfrau auskommen, denn von Angela Merkel habe man seit längerem nichts Substantielles mehr gehört. Also Leinen los für scharfes Kabarett! Katie Freudenschuss ist die First Lady des deutschen Musikkabaretts. Das beweist sie im Doppelpack mit einer echten First Lady aus Washington - Melania Trump hat aber deutlich weniger zu lachen als das Publikum im Mainzer Staatstheater.Dienstag, 19. November 2019 (Woche 47)/07.11.201921.00Marktcheck deckt aufDas Geschäft mit LED-Leuchten Erstsendung:19.03.2019 in SWR/SRLED-Leuchtmittel werden in Lampen, Smartphones, Fernsehern, Leuchtreklamen oder Autoscheinwerfern eingesetzt. Laut Werbeversprechen der Industrie sollen sie Strom sparen und lange leben - bis zu 25 Jahre bei durchschnittlicher Benutzung. Stimmt das? "Marktcheck" prüft die Lebensdauer gängiger Marken im Labor.Innerhalb weniger Jahre haben LEDs die meisten anderen Leuchtmittel vom Markt verdrängt - gefördert von der Politik der Bundesregierung und der EU. Dabei sagen Kritiker, die Auswirkungen von LEDs auf den Menschen seien noch gar nicht ausreichend erforscht. Mediziner wie Dr. Dieter Kunz, Schlafmediziner am Berliner St. Hedwig-Krankenhaus, warnen: LED-Licht am Abend kann unseren Biorhythmus durcheinanderbringen und zu gravierenden Schlafstörungen führen. Augenmediziner sind sich sicher: LED-Licht mit hohem Blauanteil kann auch zum Absterben von Sehzellen führen. Besonders Kinder reagieren empfindlich auf LED-Beleuchtung. Wie stark Konzentration, Lernfähigkeit und Kreativität durch LED-Licht beeinflusst werden, zeigt ein Experiment an der Ameisenbergschule in Stuttgart.Donnerstag, 12. Dezember 2019 (Woche 50)/07.11.201914.15 h: Geänderten Untertitel beachten!14.15Eisenbahn-RomantikDer ICE-T Zukunft des Fernverkehrs Erstsendung:27.10.2016 in SWR/SR Folge 334Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4433482