Auch konzernweit betrachtet fallen die Zahlen von Baywa gut aus: Das operative Ergebnis stieg in den ersten drei Quartalen auf 77,3 Millionen Euro gegenüber 28,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hat mehr als 650 Megawatt Photovoltaik- und Windenergie-Leistung in der Verkaufspipeline.Die Baywa AG erzielte in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro - ein Plus von 300 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 77,3 Millionen Euro, gegenüber 28,3 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2018. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...