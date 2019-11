Unterföhring (ots) - Erwin Kintop feat. Rea Garvey: "How Bout You". Erstmals in der Geschichte von TVOG steht jedes Talent mit seinem Coach zusammen im Studio und produziert eine gemeinsame Single fürs große Finale von "The Voice of Germany" 2019 (Sonntag, 10. November, ab 20:15 Uhr live in SAT.1). Wie klingt es, wenn das Rastatter Gesangstalent Erwin (23) mit dem irischen Erfolgsmusiker Rea Garvey im Studio steht?Erwin: "Im Tonstudio hat Rea laut und deutlich gesagt: 'Hey Leute, ich will, dass das Erwins Single ist und nicht 'unsere' oder 'meine'. Ich will, dass die Single ihm gehört: featuring Rea.' Ich habe, glaube ich, sechs Stunden lang aufgenommen, er nur zwei."Erste Einblicke in die Singles und die Produktion geben Claudia (19,München, Team Alice), Fidi (35, Hamburg, Team Mark), Freschta (23,Turgi/CH, Team Sido), Erwin (23, Rastatt, Team Rea) und Lucas (19,Kamen, Team Nico) exklusiv und live im "SAT.1- Frühstücksfernsehen"am Freitag, 8. November, ab 5 Uhr. Am großen TVOG-Sonntag feiern dieFinalisten und ihre Coaches die Premiere der Musikvideos und dieSingles stehen auf allen bekannten Streaming- und Downloadplattformenzur Verfügung.Und so läuft das Finale:Fünf Talente, 15 Songs, ein Sieger. Im Live-Finale singt jeder derfünf Talente drei Songs: Solo, die eigene Single mit dem jeweiligenCoach und einen Song mit einem internationalen Star-Gast - Claudiamit Freya Ridings, Fidi mit James Arthur, Freschta mit Dua Lipa,Erwin mit Dermot Kennedy und Lucas mit Max Raabe. Am Ende küren dieZuschauer per Telefonvoting die beste Stimme Deutschlands zu "TheVoice of Germany" 2019.Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 10. November,um 20:15 Uhr live in SAT.1Alle Infos zum Finale finden Sie auf der Presseseite von "The Voiceof Germany" unter http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4433494