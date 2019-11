Glaube, Herkunft, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung? Ist doch egal - oder sollte es zumindest sein. Mit der MussEgalSein-Kamapagne will Truffls das Bewusstsein für Diskriminierung schärfen. Wie verbreitet ist Diskriminierung in der Arbeitswelt tatsächlich? Laut der Studie "Diversity and Inclusion 2019" von Glassdoor hat bereits jeder dritte Berufstätige schon Diskriminierung im Job erlebt. Zu den Betroffenen zählen vor allem Menschen, die in der Gruppe ein Alleinstellungsmerkmal haben: Frauen in einer Männerdomäne, Menschen mit Migrationshintergrund in einem vorwiegend weißen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...