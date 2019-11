Wien (www.fondscheck.de) - Der Value-Manager Acatis Investment hat Thomas Bosch zum neuen Geschäftsführer bestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde die Nachfolge von Faik Yargucu antreten, der aus persönlichen Gründen Ende 2019 sein Amt als Geschäftsführer niederlege und in den Ruhestand trete. Er bleibe aber weiterhin Gesellschafter des Unternehmens, schreibe Acatis in einer Pressemitteilung. Yargucu habe seit September 2000 bei dem Fondshaus gearbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...