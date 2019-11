NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Verschnaufpause des Vortages könnten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Donnerstag wieder aufnehmen. Die Voraussetzungen dafür liefern gute Nachrichten zum Handelsstreit. China und die USA haben sich nämlich darauf verständigt, die wechselseitigen Zölle schrittweise aufzuheben. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten daraufhin eine etwas festere Eröffnung an den Kassamärkten an.

Anleger kehren "sicheren Häfen" den Rücken

Vermeintlich sichere Häfen sind nicht gefragt. Am Anleihemarkt treiben sinkende Notierungen die Renditen nach oben. Die US-Zehnjahresrendite steigt um 5,6 Basispunkte auf 1,89 Prozent. Die höheren Anleihezinsen in Verbindung mit dem nachlassenden Sicherheitsbedürfnis der Anleger drücken den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigt sich um 0,5 Prozent auf 1.483 Dollar.

Am Devisenmarkt äußert sich die wiedererwachte Risikofreude in einem Rückzug aus Fluchtwährungen wie dem Yen. Der Dollar steigt auf etwa 109,20 Yen, nachdem er im Tagestief nur 108,65 Yen gekostet hat.

Das britische Pfund wertet derweil in Reaktion auf den Zinsentscheid der Bank of England (BoE) etwas ab. Die BoE hat zwar erwartungsgemäß die Zinsen unverändert gelassen, doch fiel die Entscheidung im Geldpolitischen Rat der Notenbank nicht einstimmig. Zwei der neun Ratsmitglieder haben sich für eine Zinssenkung ausgesprochen. Das Pfund fällt auf etwa 1,28 Dollar. Vor dem Zinsentscheid notierte es im Tageshoch bei 1,2878 Dollar.

Mit der Hoffnung auf einen Abbau der Zölle wächst auch die Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur und damit einhergehend einer stärkeren Nachfrage nach Rohstoffen wie Öl. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 1,7 Prozent auf 57,28 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent legt um 1,4 Prozent zu auf 62,59 Dollar. Am Mittwoch hatte allerdings ein unerwartet deutlicher Anstieg der US-Rohölvorräte die Preise gedrückt.

An Konjunkturdaten wurde am Donnerstag nur die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese gingen stärker zurück als erwartet, was aber angesichts der sehr guten Beschäftigungslage in den USA den Markt kaum bewegen dürfte.

Qualcomm nach positiven Zahlen gesucht

Dagegen müssen wieder zahlreiche Unternehmensbilanzen verarbeitet werden. Die Aktien von Qualcomm steigen im vorbörslichen Handel um 5,1 Prozent, nachdem die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen positiv überrascht haben.

Ebenfalls schon am Vortag nach Börsenschluss hat der Medienkonzern Fox über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichtet. Die Aktie reagiert mit einem Plus von 2,4 Prozent auf die überzeugenden Zahlen.

Der Generikahersteller Teva Pharmaceuticals legte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zwar schwächere Zahlen vor als erwartet, erhöhte aber dennoch die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr. Der Kurs der Teva-Aktie steigt um 3,7 Prozent.

Cardinal Health meldete zwar für das erste Geschäftsquartal einen Verlust, doch war dieser einer Vergleichszahlung zur Beilegung mehrer Rechtsstreitigkeiten um die Mitverantwortung des Pharmaunternehmens für die Opiodkrise geschuldet. Bereinigt um diesen Sondereffekt lag das Ergebnis über den Erwartungen der Analysten. Die Aktie verbessert sich um 4,2 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,65 4,1 1,61 44,7 5 Jahre 1,70 6,6 1,63 -22,7 7 Jahre 1,80 6,6 1,74 -44,4 10 Jahre 1,89 5,6 1,83 -55,9 30 Jahre 2,37 5,2 2,32 -69,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:52 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1076 +0,06% 1,1060 1,1071 -3,4% EUR/JPY 120,92 +0,25% 120,27 120,75 -3,8% EUR/CHF 1,1001 +0,13% 1,0977 1,0994 -2,3% EUR/GBP 0,8650 +0,47% 0,8608 0,8604 -3,9% USD/JPY 109,18 +0,20% 108,75 109,05 -0,4% GBP/USD 1,2804 -0,40% 1,2848 1,2868 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,9751 -0,56% 7,0165 6,9977 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.200,26 -1,55% 9.277,01 9.287,01 +147,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,28 56,35 +1,7% 0,93 +18,4% Brent/ICE 62,59 61,74 +1,4% 0,85 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.482,84 1.490,00 -0,5% -7,16 +15,6% Silber (Spot) 17,54 17,62 -0,5% -0,08 +13,2% Platin (Spot) 929,94 929,75 +0,0% +0,19 +16,8% Kupfer-Future 2,71 2,67 +1,5% +0,04 +2,3% ===

