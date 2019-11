An der London Metal Exchange (LME) kostete die Tonne Nickel am 6. November 2019 gut 16.390 US-Dollar. Vor einem Jahr lag der Preis pro Tonne noch bei 11.810 US-Dollar und das Zwölf-Monats-Tief war in der ersten Januarwoche 2019 bei 10.435 US-Dollar pro Tonne erreicht. Dr. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank sieht den Nickelpreis im nächsten Jahr bei 19.000 US-Dollar pro Tonne, so der Chefanlagestratege ...

