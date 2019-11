Ist das der ersehnte Durchbruch im Handelsstreit - US und China haben sich offensichtlich darauf verständigt, die Strafzölle schrittweise zurückzufahren. Nein!, sagt Roland Hirschmüller, Spezialist für die Auslandsmärkte und Chefaktienhändler Baader Bank. Trotzdem ist die Stimmung am US Markt hervorragend und die wirtschaftliche Lage überragend.