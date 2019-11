Salzburg (ots) - Nik P. kennt man im gesamten deutschsprachigen Raum als erfolgreichen Schlagerstar. Sein Hit "Ein Stern, der deinen Namen trägt" liegt auf Platz 1 der deutschen All-Time-Singlecharts, viele andere seiner Songs haben die Hitparaden erobert. Trotz all dieser Erfolge blieb aber ein großer Traum des Kärntner Musikers bislang unerfüllt: die Aufführung seiner Werke mit einem großen Symphonieorchester. Dieser Traum wird jetzt endlich wahr: am 30. Oktober 2020 werden zwanzig der größten Erfolge von Nik P. in einem symphonischen Konzert im Großen Festspielhaus in Salzburg aufgeführt."Ich habe immer schon davon geträumt, meine Lieder mit einem großen Orchester aufzuführen", bekennt Nikolaus Presnik alias Nik P. beim heutigen Pressegespräch mit Alfons Haider im Haus der Musik in Wien, "jetzt endlich habe ich die richtigen Partner dazu gefunden!" Einer dieser Partner ist der langjährige Freund und Wegbegleiter Josef Düregger, der seit 22 Jahren mit Nik P. auf der Bühne steht und Klassik studiert hat. Er wird mit seinen Arrangements dafür sorgen, dass ein über 40-köpfiges Orchester in die Band von Nik P. nahtlos eingebunden wird. Dirigiert wird das einzigartige Konzert von Edward Mauritius Münch, der sich bereits bei verschiedenen Crossover-Projekten einen Namen gemacht hat und für dieses Projekt die besten Musiker auswählt.Während Livestream 300 Karten verkauftAls Veranstalter für das "Konzert seines Lebens" konnte Nik P. den Salzburger Veranstalter GEO Reisen gewinnen. Geschäftsführer Patrik Weitzer ist selbst bekennender Fan des Schlagerstars und vom Erfolg überzeugt: "Nik legt so viel Herzblut in seine Musik und in dieses Konzert, das darf sich kein Fan entgehen lassen!" Die ersten Reaktionen auf den Pressetalk, der via Livestream ins Internet übertragen wurde, geben ihm recht. Noch während der Presskonferenz wurden 300 Karten für das Konzert verkauft.Tickets für das Konzertereignis sind in sechs Preiskategorien zwischen 49 und 99 EUR ab sofort über die Fanseite von Nik P. unter www.nikp.com (http://www.nikp.com) erhältlich. Sofern die Karten als Weihnachtsgeschenk gedacht sind, gibt es eine spezielle Geschenkbox mit persönlichem Gutschein. Natürlich nur solange noch Tickets verfügbar sind! Zusätzlich ist das Unternehmen Travel Partner (GF Michael Poot) an der Umsetzung beteiligt und organisiert Konzertfahrten aus Deutschland und der Schweiz nach Salzburg im großen Stile. Diese Pakete sind bei vielen Buspartnern bereits buchbar.Download und Einbindungsdetails Video (https://www.apa-ots-video.at/video/c5e87ce3d4f94856a87ce3d4f9d85650)Link zu den Videos und offiziellen Fotos (http://p.amxe.net/v2vnukmv-jwdtol83-dejw8bie-fvm)Kontakt:Mag. Patrik WEITZERGeschäftsführung - C.E.O.Mobil: +43 664 88 71 59 50Büro München: +498928684806 / Büro Salzburg: +43662890111251patrik.weitzer@geo.atIm Auftrag OFFICE NIK P. - Nikolaus Presnik -www.nikp.comVeranstalter NIK P. SYMPHONIC - GEO Events - GEO Reisen & ErlebnisGmbHOriginal-Content von: GEO Reisen & Erlebnis GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138281/4433624