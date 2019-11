LÜBECK (dpa-AFX) - Die fünf norddeutschen Länder wollen bis zum Jahr 2035 eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Das haben die Wirtschafts- und Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen am Donnerstag in Lübeck beschlossen. Norddeutschland verfüge dafür im Vergleich zu anderen Regionen über einzigartige Standortvorteile, die es zu nutzen gelte, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Bis zum Jahre 2025 sollen in Norddeutschland mindestens 500 Megawatt- und Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbaren Energien realisiert sein. Damit könnten rechnerisch 151 000 Autos betankt werden, sagte Buchholz./ems/DP/zb

