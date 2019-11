Durch die bisherige Durchführung einer identischen Befragung in den Jahren 2011, 2015 und 2019 können Trends bei der Motivation von Mitarbeitern des Elektrohandwerks von 2011 bis heute aufgedeckt werden.

Ohne Frage stellt die Mitarbeiterführung die Unternehmer/innen und Führungskräfte des Elektrohandwerks in den nächsten Jahren vor besondere Herausforderungen. Zwar ziehen am Konjunkturhorizont in Deutschland erste Wolken auf und konjunktursensible Unternehmen stornieren oder verschieben Aufträge. Dennoch herrscht bei der überwiegenden Zahl der Elektrohandwerker nach wie vor Mangel an qualifizierten Mitarbeitern.

Jede Führungskraft des Elektrohandwerks muss deshalb wissen, welchen Faktoren für die Motivation besondere Bedeutung zukommt. Anhand einer bundesweiten Untersuchung in etwa 100 Unternehmen des Elektrohandwerks, wurde diese Frage geklärt. Die Ergebnisse werden erstmals in diesem Artikel veröffentlicht.

Erfreulich viele Teilnehmer

Bild 1 zeigt, welche Anzahl an Mitarbeitern des Elektrohandwerks sich an den letzten drei Untersuchungen beteiligt hat. Die Umfrage 2019 weist die bisher größte Beteiligung auf.

Es wurde auch untersucht, welche Aufgaben die Befragten im Unternehmen wahrnehmen. Ein geringerer Anteil von Mitarbeitern stammt aus der Verwaltung, etwa zwei Drittel der Befragten in allen drei Befragungen sind im technischen Bereich tätig, dies wird auch aus Bild 2 deutlich.

Die Altersgruppen sind darüber hinaus auch gleichmäßig verteilt. Im Ergebnis der aktuellen Umfrage wird deutlich, dass jeweils ein Drittel auf die Altersgruppen bis 30 Jahre, 31 bis 45 Jahre und über 45 Jahre entfällt (Bild 3).

Ziel der Befragung war es, herauszufinden, welche der abgefragten Kriterien für die Motivation der Mitarbeiter des Elektrohandwerks welche Bedeutung aufweist. Es wurde eine Liste an Kriterien vorgegeben, die in allen drei Untersuchungen (2011 bis 2019) identisch formuliert wurden. Die Teilnehmer ...

