BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Der Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Einlagensicherung und Vollendung der europäischen Bankenunion ist bei Eurogruppen-Chef Mario Centeno auf ein positives Echo gestoßen. "Wir haben einen großen Beitrag diese Woche bekommen von Deutschland, vom deutschen Finanzminister", sagte Centeno bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Es ist ein wichtiger Beitrag, aber es ist ein Beitrag, den wir zusammenführen werden mit der Arbeit, die wir in diesem Jahr in diesem Bereich getan haben", sagte er.

Zur europäischen Einlagensicherung Edis habe man "alle Zutaten identifiziert", nun werde die Diskussion erweitert. "Unterstützung für diese sehr schwierige institutionelle Veränderung wird kommen, wenn jeder sich damit wohlfühlt", betonte der Portugiese. Weder für Donnerstag noch für Dezember seien Entscheidungen geplant.

Scholz hatte zuvor in Brüssel seinen in der Bundesregierung nicht abgestimmten Vorschlag bekräftigt und betont, dass die Zeit des Redens "durch die Zeit des Handelns ersetzt werden" müsse. "Die Bundesregierung wird ihre Position festlegen", so Scholz. Der deutsche Finanzminister hat zur Vollendung der Bankenunion insbesondere bei der in Deutschland umstrittenen europäischen Einlagensicherung Entgegenkommen signalisiert und dafür eine "europäische Rückversicherung" vorgeschlagen.

Der Plan der europäischen Einlagensicherung ist besonders bei CDU und CSU seit langem umstritten. Scholz weicht mit seinem Vorstoß allerdings von den Vorstellungen der EU-Kommission dazu ab. Das von ihm vorgeschlagene europäische Rückversicherungssystem könnte nach Angaben des Finanzministeriums "die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der nationalen Einlagensicherungssysteme ausgleichen". Voraussetzung soll aber ein Risikoabbau sein.

Centeno zeigte sich zudem sicher, dass die Kandidatur der deutschen Wirtschaftsweisen Isabel Schnabel für das Direktorium der Europäischen Zentralbank in der Eurogruppe auf Zustimmung treffen wird. "Lassen Sie mich Ihnen mitteilen, dass es eine sehr gute und starke Kandidatin ist, und ich erwarte keinerlei Art von Schwierigkeiten bei der Beurteilung, die wir heute in der Eurogruppe vornehmen werden."

Schnabel sei die einzige Kandidatin für die Nachfolge der zurückgetretenen Sabine Lautenschläger. Am Freitag befassen sich die Finanzminister der gesamten EU mit dem Dossier, das dann beim EU-Gipfel im Dezember beschlossen werden soll.

