Heutzutage kommen in industriellen Antrieben vorwiegend die bekannten, auf Silizium-IGBTs basierenden Wechselrichter zum Einsatz. Durch die kürzliche Entwicklung von MOSFETs auf der Basis von Siliziumkarbid (SiC) jedoch erschließen sich auf diesem Gebiet neue Szenarien.

Die SiC-MOSFET-Technologie von ST Microelectronics bietet einen sehr niedrigen Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit, gute Schalteigenschaften und eine vernachlässigbare Sperrverzögerungsenergie während des Abschaltens der Body-Diode im Vergleich zu traditionellen Silizium-Freilaufdioden.

Da industrielle Antriebe beispielsweise in Pumpen, Lüftern und Servoantrieben ständig laufen müssen, ergibt sich mit SiC-MOSFETs die Gelegenheit zur Verbesserung der Energieeffizienz, was wiederum dazu führt, den Energieverbrauch zu senken.

Dieser Artikel vergleicht die wichtigsten Eigenschaften eines 1200-V-SiC-MOSFET und eines Si-IGBT in Acepack-Gehäusen (Tabelle 1).

Versuchsergebnisse aus Doppelpuls-Tests und statischen Messungen verwendeten die Entwickler in Simulationen mit der Software ST Power Studio. Bei der Simulation eines industriellen Antriebs mit 20 kW Leistung untersuchten sie sowohl den Elektrizitätsverbrauch beider Lösungen als auch die Anforderungen an das Kühlsystem.

Wichtige technologische Wegbereiter

In der auf einem Wechselrichter basierenden Antriebsapplikation enthält die gängigste Topologie sechs Leistungsschalter, die zu drei Halbbrückenzweigen verschaltet sind. Jede Halbbrücke arbeitet mit harter Kommutierung an einer teils ohmschen, teils induktiven Last, nämlich dem Motor, um dessen Drehzahl, Position oder Drehmoment zu regeln. Wegen der induktiven Last erfordert jede Kommutierung sechs antiparallele Dioden für die Freilaufphase. Wenn sich die untere Freilaufdiode im Sperrverzögerungsmodus befindet, fließt der Strom in ihr in die gleiche Richtung wie im oberen Schalter. Hierdurch kommt es bei der Einschalt-Kommutierung zu einem Überschwinger, der zusätzliche Verluste mit sich bringt. Das Sperrverzögerungsverhalten der Diode hat deshalb erheblichen Einfluss auf die während des Schaltens auftretenden Verluste und damit auf die Energieeffizienz insgesamt.

Wegen des deutlich geringeren Sperrverzögerungsstroms und der wesentlich kürzeren Erholzeit führen SiC-MOSFETs zu einer drastischen Reduzierung der Erholverluste und des Energieverbrauchs gegenüber der Silizium-Freilaufdiode, die sich im selben Gehäuse wie der Si-IGBT befindet.

Die Bilder 1 und 2 veranschaulichen die Einschalt-Kommutierung des SiC-MOSFET und des Si-IGBT bei 50 A und 600 VDC. Der blau schraffierte Bereich zeigt, dass der Sperrverzögerungsstrom und die Sperrverzögerungszeit beim SiC-MOSFET deutlich geringer ausfallen. Die hohe Kommutierungsgeschwindigkeit beim Ein- und Abschalten bewirkt also eine Verringerung der Schaltverluste. Die Kommutierungsgeschwindigkeit lässt sich jedoch nicht grenzenlos steigern, da sich beispielsweise die ...

