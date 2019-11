Von Sarah Krouse

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Tochter der Deutschen Telekom eröffnet eine neue Front im Kampf um Kunden und versucht dabei, zugleich die Bedenken gegen die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Sprint auszuräumen. T-Mobile US will Kunden künftig einen Vertrag schon ab 15 US-Dollar pro Monat anbieten.

Aufseher befürchten nach der Fusion mit Sprint weniger Wettbewerb und entsprechend steigende Preise.

Die Nummer drei am US-Markt bietet Kunden Verträge mit 2 GB für 15 Dollar pro Monat an. Das wäre eine der günstigsten Offerten der größten Anbieter. Bisher lag der günstigste Vertrag (bei unbegrenzter Datennutzung) bei 30 Dollar.

T-Mobile US versprach eine Preisgarantie für fünf Jahre. Dabei soll die Datenobergrenzen im Laufe der Zeit schrittweise erhöht werden.

November 07, 2019

