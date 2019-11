"Unser Ziel ist es, immer ein Stückchen mehr zu wachsen als unsere Wettbewerber", sagte Vega-Geschäftsführer Günter Kech zu Beginn der Pressekonferenz Ende Oktober im Hauptsitz in Schiltach. Mit einem voraussichtlichen Umsatzplus von 8 % auf 450 Millionen Euro (2018: 414 Millionen Euro) scheint dies auch in diesem Jahr zu gelingen. Etwa 30 bis 35 Millionen investiert das Unternehmen für die nächsten zwei Jahre in den Neubau am Hauptsitz in Schiltach. Die dortige Produktion soll einen höheren Automatisierungsgrad aufweisen, aber nicht "um Mitarbeiter zu ersetzen, sondern um die Qualität zu steigern und die Lieferzeit weiter zu senken", so Kech.

Fabrikautomation ja, aber…

Zwar ist Vega mit seinen Füllstand- und Drucksensoren leit längerem in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie präsent. Aber um sich dort weiter zu etablieren, hat das Unternehmen sein Portfolio an Drucksensoren und Grenzschalter für hygienesensible Prozesse komplettiert: Die neuen Vegabar- und Vegapoint-Sensoren zielen auf eine einfache und kostengünstige Automatisierung ...

