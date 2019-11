BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt das Vorhaben der Verteidigungsministerin, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato bis 2031 einzuhalten. Merkel nannte Annegret Kramp-Karrenbauers Vorstoß, die Ausgaben bis 2031 auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, eine "realistische Einschätzung".

"Ich finde es wichtig, dass wir das, was wir in Wales gemeinsam gesagt haben auch aus einer großen Koalition heraus, dass wir uns in Richtung 2 Prozent bewegen, dass das auch unsere Verpflichtung ist", so Merkel auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Generalsekretär des Nordatlantischen Verteidigungsbündnis' Nato, Jens Stoltenberg.

"Wenn ich mir anschaue, was wir seit Wales geschafft haben und schaffen wollen bis 2024, dann ist das ein realistischer aber auch ambitionierte Vorschlag, das dann auch 2031 zu erreichen."

Die Nato-Staaten hatten sich 2014 in Wales darauf verständigt, die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern.

Deutschland liegt davon weit entfernt. Es hat nun der Nato versprochen, die Militärausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent zu steigern. In der im Frühjahr vorgestellten mittelfristigen Finanzplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist ein Anstieg der Verteidigungsausgaben auf 1,37 Prozent im nächsten Jahr vorgesehen. Danach ist ein Rückgang eingeplant auf 1,33 Prozent im Jahr 2021, auf 1,29 Prozent im Jahr 2022 und auf 1,25 Prozent im Jahr 2023.

Stoltenberg betonte auf der Pressekonferenz, dass höhere Ausgaben im Interesse der Staaten seien, um die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Er begrüße es "sehr", dass Deutschland "mehr für die Verteidigung ausgibt und ich erwarte, dass Deutschland auch den Verpflichtungen gerecht wird, die wir ja alle eingegangen sind".

