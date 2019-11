BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich besorgt über die jüngste Ankündigung des Irans gezeigt, die Urananreicherung in der iranischen Atomanlage Fordo wieder aufgenommen zu haben.

Auf die Frage, wo die roten Linien für das endgültige Ende des internationalen Atomabkommen mit dem Iran seien, sagte Merkel: "Wir sind nach wie vor im Zustand, dass wir mit Iran im Gespräch sind."

Sie wolle noch keine abschließende Bewertung der jüngsten iranischen Ankündigung abgeben, aber es seien Schritte, die in die falsche Richtung gehen. "Mit jedem Schritt wird aber natürlich die Situation schwieriger", sagte Merkel während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Stoltenberg sagte, alle Verbündeten des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato machten sich Sorgen über diese Entwicklung und die destabilisierenden Tätigkeiten des Irans in der Region. "Alle Verbündeten sind selbstverständlich auch einer Meinung, dass Iran auf gar keinen Fall in die Lage versetzt werden sollte, neue nukleare Waffen zu entwickeln", so Stoltenberg.

Es sei aber auch richtig, dass sich die Nato-Verbündeten in der Frage des Nuklear-Abkommens mit dem Iran nicht einig seien.

Der Iran zieht sich seit Mai schrittweise aus dem internationalen Atomabkommen zurück. Er reagiert damit auf den einseitigen Ausstieg der USA aus der Vereinbarung und der Verhängung scharfer neuer Wirtschaftssanktionen. Teheran will mit dem schrittweisen Rückzug den Druck auf die verbliebenen Vertragspartner erhöhen, mehr zur Rettung des Atomabkommens und zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsbeziehungen zu unternehmen.

