ZÜRICH (Dow Jones)--Deutliche Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China haben dem Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag nur zu einem leichten Plus verholfen. Der SMI markierte kurz nach der Eröffnung bei 10.356 Punkten zwar ein neues Rekordhoch, gab anschließend die Gewinne jedoch wieder vollständig ab. Händler verwiesen auf den eher defensiven Charakter des Index, der sich mit einer wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren negativ ausgewirkt habe.

Peking und Washington haben nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums vereinbart, die bestehenden Zölle schrittweise abzuschaffen. Wenn ein Vertrag der Phase-1 unterzeichnet werde, sollten China und die USA die Zölle gleichzeitig und in gleicher Höhe abschaffen, sagte Ministeiumssprecher Gao Feng und fügte hinzu, dass dies eine wichtige Voraussetzung für einen Vertrag sei.

Mit den Entwicklungen im Handelsstreit verloren auch die vermeintlich "sicheren Häfen" an Attraktivität. Neben dem Goldpreis und den Anleihen gaben am Devisenmarkt auch der Yen und der Franken gegenüber dem US-Dollar nach.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 10.327 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 52,31 (zuvor: 58,34) Millionen Aktien.

Defensive Sektoren wie der Pharma- und Nahrungsmittelbereich verzeichneten Abgaben. So fielen die Aktien von Novartis um 0,6 Prozent, Lonza büßten 0,9 Prozent ein und die Papiere von Nestle schlossen mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Dagegen gewannen Swatch 0,7 Prozent und Richemont legten um 0,4 Prozent zu. Die beiden Luxusgüterhersteller erzielen einen Großteil ihres Umsatzes in China.

Für die Titel von Zurich Insurance ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der Versicherer hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien in seinem Kerngeschäft, der Schaden- und Unfallversicherung, deutlich erhöht. Die Schweizer sehen sich nun auf Kurs, alle Ziele für den Zeitraum 2017 bis 2019 zu übertreffen. Diese umfassen unter anderem eine Senkung der Kostenbasis um 1,5 Milliarden US-Dollar. Gewinnkennzahlen für die ersten neun Monate veröffentlichte der Konzern nicht.

Mit einem Plus von 2,1 Prozent zeigten sich die Papiere von AMS. Der Sensorspezialist, der am Donnerstag seine zweite Übernahmeofferte für den Osram-Konzern veröffentlicht hatte, will mit weiteren Zugeständnissen auf das Management und die Arbeitnehmer zugehen. Mit Erleichterung wurde am Markt aufgenommen, dass AMS das neue Gebot nicht erhöht hat. Dieses liegt weiterhin bei 41 Euro je Osram-Aktie.

November 07, 2019

