DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.706,68 +0,49% +23,50% Stoxx50 3.339,76 +0,14% +21,00% DAX 13.289,46 +0,83% +25,86% FTSE 7.406,41 +0,13% +9,94% CAC 5.890,99 +0,41% +24,53% DJIA 27.722,75 +0,84% +18,84% S&P-500 3.092,49 +0,51% +23,36% Nasdaq-Comp. 8.471,87 +0,73% +27,68% Nasdaq-100 8.256,82 +0,74% +30,44% Nikkei-225 23.330,32 +0,11% +16,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,36 -153

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,56 56,35 +2,1% 1,21 +19,0% Brent/ICE 62,69 61,74 +1,5% 0,95 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.464,76 1.490,00 -1,7% -25,24 +14,2% Silber (Spot) 17,09 17,62 -3,0% -0,53 +10,3% Platin (Spot) 907,81 929,75 -2,4% -21,94 +14,0% Kupfer-Future 2,72 2,67 +2,2% +0,06 +3,0%

Die Ölpreise profitieren von der Hoffnung, dass die USA und China die wechselseitigen Strafzölle abbauen und die Konjunktur - und damit auch die Nachfrage nach Öl - in der Folge wieder anzieht. Am Mittwoch hatte allerdings ein unerwartet deutlicher Anstieg der US-Rohölvorräte die Preise kräftig gedrückt.

Die höheren Anleihezinsen in Verbindung mit dem nachlassenden Sicherheitsbedürfnis der Anleger schicken derweil den Goldpreis auf Talfahrt.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Positive Nachrichten zum US-chinesischen Handelsstreit lassen die Wall Street ihre Rally fortsetzen. China und die USA haben sich in ihren Verhandlungen darauf verständigt, die wechselseitigen Zölle schrittweise aufzuheben. Vermeintlich sichere Häfen sind vor diesem Hintergrund nicht gefragt. Am Anleihemarkt treiben sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 9,9 Basispunkte auf 1,93 Prozent nach oben. An Konjunkturdaten wurde nur die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese gingen stärker zurück als erwartet, was allerdings angesichts der sehr guten Beschäftigungslage in den USA den Markt kaum bewegt. Dagegen müssen wieder zahlreiche Unternehmensbilanzen verarbeitet werden. Die Aktien von Qualcomm steigen um 8,3 Prozent, nachdem die Quartalszahlen positiv überrascht haben. Auch die Zahlen des Medienkonzerns Fox (+4,9 Prozent) überzeugen. Der Generikahersteller Teva Pharmaceuticals (+11 Prozent) legte zwar schwächere Zahlen vor als erwartet, erhöhte aber dennoch die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr. Cardinal Health (+5 Prozent) meldete für das erste Geschäftsquartal einen Verlust, doch war dieser einer Vergleichszahlung zur Beilegung mehrerer Rechtsstreitigkeiten um die Mitverantwortung des Pharmaunternehmens für die Opiodkrise geschuldet. Bereinigt um diesen Sondereffekt lag das Ergebnis über den Erwartungen der Analysten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Nachrichtenlage um den Handelsstreit USA-China trieb Europas Börsen am Donnerstag nach oben. Nicht gesucht sind in diesem Umfeld sogenannte sichere Häfen. Am Anleihemarkt fielen die Kurse, die Renditen stiegen also. Defensive Sektoren wurden verkauft - so fielen Versorgeraktien im Schnitt um 1,9 Prozent und Telekomwerte um 0,2 Prozent. Tagessieger im DAX waren Siemens (+4,9 Prozent) und Lufthansa (+6,8 Prozent), nachdem die Quartalszahlen der beiden Unternehmen überzeugt hatten. Die Deutsche Telekom (-2 Prozent) hatte die Schätzungen zu den Quartalszahlen ebenfalls übertroffen. Allerdings enttäuschte die Dividende von 60 Cent. Bei Heidelbergcement (-4,5 Prozent) lag der Umsatz leicht unter, die Gewinnkennziffern leicht über den Schätzungen. Munich Re (+0,0 Prozent) hatte die Prämieneinahmen deutlich stärker gesteigert als erwartet und die kürzlich erhöhte Gewinnprognose bestätigt. Die Quartalszahlen von Unicredit (+6 Prozent) lagen über den Erwartungen. Den Ausblick für die Einnahmen hat das Haus bestätigt. Auch Generali lagen nach Zahlen mit Aufschlägen von 3,4 Prozent gut im Markt. Arcelor zogen um 6,7 Prozent an. Angesichts der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits traten die Zahlen des Stahlkochers in den Hintergrund. Engie verloren 4,4 Prozent, obwohl die Neunmonatszahlen die Erwartungen getroffen hatten und Engie den Ausblick bestätigt hatte. "Der Markt verabschiedet sich aus den konjunkturunabhängigen Versorgern", hieß es.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:52 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1044 -0,22% 1,1060 1,1071 -3,7% EUR/JPY 120,87 +0,20% 120,27 120,75 -3,9% EUR/CHF 1,1001 +0,13% 1,0977 1,0994 -2,3% EUR/GBP 0,8614 +0,04% 0,8608 0,8604 -4,3% USD/JPY 109,44 +0,44% 108,75 109,05 -0,2% GBP/USD 1,2822 -0,26% 1,2848 1,2868 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,9597 -0,78% 7,0165 6,9977 +1,3% Bitcoin BTC/USD 9.196,76 -1,58% 9.277,01 9.287,01 +147,3%

Die Aussicht auf den Abbau von wechselseitigen Strafzöllen zwischen China und den USA lässt die Anleger auch am Devisenmarkt mutiger agieren. Der als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebte Yen fällt zurück, der Dollar steigt von Kursen um 108,65 Yen auf 109,20. Auch zum Euro legt der Greenback etwas zu.

Das Pfund wertete nach der geldpolitischen Entscheidung der Bank of England (BoE) ab auf 1,2820 Dollar nach Ständen von fast 1,2860 vor der Entscheidung. Die BoE hat zwar wie erwartet die Geldpolitik bestätigt, allerdings haben sich zwei der neun Ratsmitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen. Im Handel war von einer kleinen Überraschung die Rede.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienmärkten haben dank neuer Schlagzeilen zum Handelskonflikt am Donnerstag die Pluszeichen überwogen. Auslöser für die Stimmungsaufhellung waren Meldungen aus Peking, wonach die USA und China die schrittweise Aufhebung der bestehenden Zölle vereinbart haben. Für einige Börsen kamen die neuen Schlagzeilen zu spät, sie waren schon geschlossen. Toyota Motor zogen mit Zahlenausweis während des Handels deutlich an und schlossen 1,1 Prozent fester. Im zweiten Geschäftsquartal hatte der Automobilkonzern 1,2 Prozent auf Jahressicht mehr verdient dank besserer Geschäfte in Nordamerika und Japan. Der Umsatz kletterte stärker als vom Markt erhofft. Mitsubishi Motors stürzten dagegen um 6,8 Prozent ab, nachdem der Toyota-Wettbewerber in der zweiten Periode unerwartet in die Verlustzone gerutscht war. CSPC Pharmaceutical und Sino Biopharmaceutical zählten mit Aufschlägen von 4,4 bzw. 2,2 Prozent zu den festesten Titeln. Beide Pharmakonzerne hatten jüngst mit einer ganzen Reihe von Zulassungen aufgewartet. Die Titel der japanischen Beteiligungsgesellschaft Softbank gaben um 2,2 Prozent nach. Dem Mischkonzern bescherten seine Investitionsfonds Vision Fund und Delta Fund im dritten Quartal einen massiven Nettoverlust. In Hongkong stiegen China Pacific Insurance um 1,5 Prozent. Der schweizerische Rückversicherer Swiss Re bestätigte Pläne für einen möglichen Einstieg bei den Chinesen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

PBB Deutsche Pfandbriefbank hebt Prognose zum Vorsteuergewinn an

Die PBB Deutsche Pfandbriefbank wird nach einem starken dritten Quartal noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Gesellschaft erwartet nun 2019 einen Vorsteuergewinn von 205 bis 215 Millionen Euro. Zuletzt war die PBB von einem Gewinn am oberen Ende der Spanne von 170 bis 190 Millionen Euro oder leicht darüber ausgegangen. Sie hatte ihre Prognose für 2019 bereits im Juni einmal angehoben. Im dritten Quartal lag das Vorsteuerergebnis (IFRS, ungeprüft) bei 70 nach 49 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte es sich auf 187 nach 171 Millionen Euro.

Vonovia will Hembla-Aktionären 215 SEK je B-Aktie bieten

Hembla-Mehrheitsaktionärin Vonovia will den verbleibenden Aktionären des schwedischen Wohnungsunternehmens 215 schwedische Kronen je Aktie in bar bieten. in einem noch zu veröffentlichen Übernahmeangebot. Der Preis bewertet das Unternehmen als Ganzes laut Mitteilung mit 19,979 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 1,872 Milliarden Euro, wie der Bochumer DAX-Konzern mitteilte. Das Angebot werde noch veröffentlicht.

T-Mobile US begegnet Bedenken zu Fusion mit Sprint - günstiger Vertrag

Die US-Tochter der Deutschen Telekom eröffnet eine neue Front im Kampf um Kunden und versucht dabei, zugleich die Bedenken gegen die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerber Sprint auszuräumen. T-Mobile US will Kunden künftig einen Vertrag schon ab 15 US-Dollar pro Monat anbieten. Aufseher befürchten nach der Fusion mit Sprint weniger Wettbewerb und entsprechend steigende Preise.

Evonik geht Forschungskooperation mit Voxeljet ein

Evonik Industries macht bei der Forschung im Bereich Materialsysteme für die Serienfertigung von Kunststoffbauteilen mittels 3D-Druck gemeinsame Sache mit Voxeljet. Die Partner wollen Materialsysteme der nächsten Generation für das Binder-Jetting-Verfahren im 3D-Druck entwickeln, wie beide Unternehmen mitteilten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 12:18 ET (17:18 GMT)

AMS geht auf Osram zu - neue Offerte kommt mit Zugeständnissen

In die schwierige Beziehung zwischen Osram und seinem Großaktionär AMS kommt Bewegung. Der österreichische Sensorspezialist, der am Donnerstag seine zweite Übernahmeofferte für den Konzern aus München veröffentlichte, will mit weiteren Zugeständnissen auf das Management und die Arbeitnehmer zugehen.

Uniper-Tochter wird Partner der DKV-Tankstellen

Der Energieversorger Uniper erweitert sein Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) im Schwerlasttransport. Die 100-prozentige Konzerntochter Liqvis und der Tankstellenbetreiber DKV Euro Service haben eine Partnerschaft vereinbart, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Damit könnten DKV-Kunden mit einer entsprechenden Tankkarte künftig auch an den Liqvis-Standorten bargeldlos Flüssigerdgas tanken.

Rhön-Klinikum-AR stimmt Gründung von Medgate Deutschland zu

Die Rhön-Klinikum AG hat von ihrem Aufsichtsrat grünes Licht für die Gründung der Medgate Deutschland erhalten. An der in der Telemedizin tätigen Gesellschaft wird das im SDAX notierte Unternehmen mit 51 Prozent die Mehrheit halten. Medgate mit Sitz in Basel sei mit 49 Prozent beteiligt, hieß es. Medgate Deutschland biete Patienten zunächst in medizinischen Fragen Beratungen und Behandlungen per Telefon, Video, Internet oder Smartphone-App an.

Fahrzeugtechnik belastet Indus

Die Indus Holding AG bucht wegen der sich verschlechternden Zukunftsaussichten im Segment Fahrzeugtechnik im dritten Quartal nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf den Goodwill sowie auf Sachanlagen. Sie belaufen sich den Angaben zufolge auf 12,5 Millionen Euro.

Edag Engineering macht schwaches Marktumfeld zu schaffen

Edag Engineering hat in den ersten neun Monaten 2019 beim Ergebnis deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Belastet wurde das Ergebnis des Ingenieurdienstleisters durch ein herausforderndes Marktumfeld im Segment Production Solutions.

GFT legt bei Umsatz und operativen Gewinn zu - Ausblick bestätigt

GFT hat im dritten Quartal beim Umsatz und operativen Gewinn zugelegt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient. Wie geplant hätten Aufwendungen für Kapazitätsanpassungen und Unterauslastungen das Ergebnis belastet. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte das Stuttgarter IT-Unternehmen, das Dienstleistungen für den Finanzsektor und die Industrie anbietet.

QSC erwirbt gut ein Viertel an KI-Spezialist Aixbrain

Die QSC AG hat 25,1 Prozent der Anteile der Aixbrain GmbH erworben. Zudem habe sie sich das Recht auf den Erwerb der Mehrheit an dem Dienstleister für Künstliche Intelligenz gesichert, teilte die Kölner Gesellschaft mit. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

R. Stahl steigert Marge und hebt Jahresprognose erneut an

R. Stahl hat den Umsatz im dritten Quartal gesteigert und die Jahresprognose erneut leicht angehoben. Der Anbieter von Explosionsschutz-Produkten nannte einen verbesserten Produktmix und Effizienzmaßnahmen als Faktoren. Der Umsatz wuchs um 2 Prozent auf 71,3 (69,8) Millionen Euro. Der Auftragsbestand ging dagegen zweistellig um 16,7 Prozent auf 71,2 (85,5) Millionen Euro zurück, wobei der Auftragseingang im Quartal um 3,4 Prozent sank.

SLM Solutions mit Umsatzrückgang und Verlust

Die SLM Solutions Group hat im dritten Quartal bei rückläufigem Umsatz erneut einen Verlust verzeichnet. Operativ habe sich der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorquartal dank Kostendisziplin und geringeren Einmalaufwendungen zwar deutlich verringert, teilte der Hersteller von 3D-Druckern bei Vorlage des Quartalsberichts mit. "Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Trend in Zukunft wieder leicht umkehrt", kündigte SLM an. Grund seien höhere Investitionen.

Austrian Airlines reagiert mit Stellenabbau auf Billigkonkurrenz

Austrian Airlines (AUA) hat angesichts des harten Konkurrenzdrucks durch Billigfluggesellschaften Sparmaßnahmen angekündigt: Die Lufthansa-Tochter will Stellen abbauen und sich neu aufstellen, um die internen Kosten ab 2021 um 90 Millionen Euro pro Jahr senken. Rund 700 bis 800 Stellen sind voraussichtlich betroffen, wie AUA mitteilte. Angesichts der "Billigflieger-Schwemme am Flughafen Wien" dürfte der Airline im diesen - und vielleicht auch im kommenden Jahr - rote Zahlen schreiben.

Lafarge droht weiter Prozess wegen "Terrorfinanzierung"

Dem internationalen Zementhersteller Lafarge droht weiter ein Prozess, weil er in Syrien Schutzgelder an die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und andere Extremisten gezahlt haben soll. Das Pariser Berufungsgericht erhielt ein Ermittlungsverfahren wegen "Finanzierung des Terrorismus" am Donnerstag aufrecht. Die Ermittlungen wegen "Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit" werden auf Antrag von Lafarge dagegen eingestellt.

Wellauer soll Präsident von Börsenkonzern SIX werden

Der Verwaltungsrat des Schweizer Börsenbetreibers Six hat das Mitglied Thomas Wellauer als neuen Präsidenten vorgeschlagen. Die formelle Wahl soll im Dezember stattfinden. Damit würde Wellauer Nachfolger von Romeo Lacher, der seinen Rücktritt Anfang 2019 bekannt gegeben hatte. Lacher werde das Präsidium noch bis zum 15. März 2020 innehaben. Thomas Wellauer war bis Juni 2019 Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung von Swiss Re. Seine Laufbahn begann er bei McKinsey & Company, wo er, zuletzt als Senior Partner, auf die Sektoren Finanzdienstleistungen und Pharma spezialisiert war.

Amadeus IT wächst und steigert Gewinn deutlich

Die spanische Amadeus IT Group hat ihr Wachstum in den ersten neun Monaten fortgesetzt. Der auf Reisesoftware spezialisierte IT-Dienstleister profitierte von einer soliden Nachfrage und der Konsolidierung von Travelclick seit Oktober 2019.

Airbnb will all seine 7 Millionen Unterkünfte überprüfen

Nach einer tödlichen Schießerei in einem über Airbnb vermieteten Haus in Kalifornien will die Buchungsplattform alle sieben Millionen Häuser und Wohnungen in ihrem Angebot überprüfen. "Bis zum 15. Dezember 2020 wird jedes Haus und jeder Gastgeber auf Airbnb überprüft mit dem Ziel einer hundertprozentigen Verifizierung", schrieb Firmenchef und Mitbegründer Brian Chesky am Mittwoch (Ortszeit) in einer E-Mail an seine Mitarbeiter.

Baidu rutscht durch hohe Abschreibung in die Verlustzone

Baidu Inc hat im dritten Quartal einen hohen Verlust verzeichnet, da der chinesische Internetkonzern eine milliarden-schwere Abschreibung auf seine Beteiligung Trip.com Group vornehmen musste.

Teva patzt im dritten Quartal, hebt Prognose an und hat neuen CFO

Der israelische Generikahersteller Teva Pharmaceuticals hat im dritten Quartal die Markterwartungen verfehlt. Für das Gesamtjahr wird der Konzern, der nun auch wieder einen Finanzchef hat, etwas zuversichtlicher.

Marktforscher Nielsen will sich aufspalten

Das Marktforschungsunternehmen Nielsen will sich angesichts des sich schnell wandelnden Umfelds im Einzelhandel aufspalten. Der Investor Elliott unterstützt das Vorhaben. Nach der Spaltung gäbe es die für Marktanalysen zuständige Global Connect sowie die für Medienkunden zuständige Nielsen. Der Konzern erhofft sich von dem Schritt mehr Flexibilität bei Investitionen sowie eine den Wachstumsplänen angemessene Kapitalstruktur.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 12:18 ET (17:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.