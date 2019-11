Der GBP/USD verliert nach der zinspolitischen Entscheidung der Bank of England 0,22 Prozent an Wert - Das Paar beschleunigte südwärts, als es die Keilformation unterschritt - Die britische Notenbank (BoE) hat mit 7-2 Stimmen für unveränderte Zinsen gestimmt. An den Terminmärkten wird bis Ende 2020 eine Zinssenkung von bis zu 20 Basispunkte eingepreist. ...

