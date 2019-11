In einem weltweit freundlichen Umfeld für Aktien haben auch Osteuropas führende Börsenplätze am Donnerstag Stärke gezeigt. Am meisten legte erneut der Moskauer Leitindex RTSI zu: Er kletterte um 1,06 Prozent auf 1487,03 Punkte.

In Warschau legte der Wig-30 um 0,72 Prozent auf 2570,30 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 0,54 Prozent auf 59 492,22 Zähler. Gesucht waren Aktien des Minenunternehmens KGHM, sie zogen um 6,3 Prozent an. Größere Abgaben gab es für Lotos, die Aktien des Ölkonzerns verloren 2,5 Prozent. Verfolgt wurde auch die weiter laufende Berichtssaison: Aktien von PKO Bank Polski verloren nach Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal 0,36 Prozent.

In Prag kletterte der Leitindex PX um 0,68 Prozent auf 1081,05 Punkte. Die wichtigsten Standardwerte schlossen im Plus. Angetrieben wurde der PX-Index vor allem von den Gewinnen der Bankwerte Erste Group mit plus 1 Prozent und Komercni Banka mit plus 1,4 Prozent.

In Budapest stieg der Leitindex Bux um 0,71 Prozent auf 43 598,19 Punkte. Die vier Schwergewichte zeigten sich ohne klare Richtung: Gesucht waren OTP Bank mit einem Aufschlag von 1,57 Prozent und Aktien des Ölkonzerns Mol, die um 1 Prozent vorrückten. Schwächer schlossen hingegen Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter und von Magyar Telekom ./mik/APA/bek/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0410 2019-11-07/19:31