Das Rust-Team hat heute planmäßig die Version 1.39 der Programmiersprache Rust veröffentlicht. Die neue Version unterstützt mit dem Async/Await-Pattern das Konzept der nebenläufigen Programmierung und schließt damit zu anderen Sprachen auf. Dieses Konzept ermöglicht, asynchrone, nicht-blockende Funktionen so zu verwenden, als wären sie gewöhnliche synchrone Funktionen. So soll Programmen die Möglichkeit geboten werden, Code auszuführen, während anderer Code auf das Beenden einer laufenden Aufgabe wartet. Alternative Sprachen wie C#, Python, Kotlin oder JavaScript bieten diese Möglichkeit bereits seit längerem. Syntax unterscheidet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...