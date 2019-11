Vor zehn Jahren überraschte Warren Buffett mit dem Kauf der Mehrheit der Anteile am Betreiber des Flughafens Egelsbach. Nach einer Dekade will der Milliardär seine Anteile nun wieder loswerden.? Buffetts Anteilskauf sorgte für Aufsehen? Mehrheit am Flughafen Egelsbach soll wieder verkauft werden? Familiengesellschaft will Anteile übernehmen2009 kaufte Börsenlegende Warren Buffett über seinen Privatjetbetreiber Netjets, welcher der Holgdinggesellschaft Berkshire Hathaway gehört, ...

