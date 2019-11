Goldman Sachs und weitere Finanzdienstleister haben den US-Aktienmarkt öffentlich als Bullenmarkt deklariert. Investoren wird empfohlen, wieder vermehrt in Aktien, anstatt in Bonds und andere risikoavers gepolte Assets zu investieren. Trotz politischer Spannungen und globalen Einbrüchen des Wirtschaftswachstums, konnte der S&P 500 in 2019 stetig wachsen.? Goldman-Analystin rät zum US-Aktienkauf ? Politische Ungewissheit beeinträchtigt Investorenverhalten weiterhin ? Risikoinvestitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...