Um die Verschuldung zu senken erhöht Japan die Mehrwertsteuer. Die Japaner nutzen das zum Anlass mehr zu kaufen: Der Konsum stieg den zehnten Monat in Folge.

Die japanischen Verbraucher haben ihre Ausgaben im September so stark ausgeweitet wie nie zuvor. Vor dem Inkrafttreten einer Mehrwertsteuererhöhung schnellten die Konsumausgaben um 9,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr in die Höhe, wie aus Daten vom Freitag hervorgeht. Das ist so viel wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung 2001 und deutlich mehr als Analysten erwartet hatten.

Damit stieg der Konsum den zehnten Monat in Folge, auch das ist ein Rekord. Allerdings warnen ...

