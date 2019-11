Europas größte Digitalbank Revolut sperrt für Kunden kaum nachvollziehbar Konten - und das teilweise über Wochen. Dabei soll das Fintech trotz der Probleme im Kerngeschäft Milliarden Euro wert sein.

Die Firma Outletplaza hat ihren Hauptsitz im Untergeschoss eines Bürohauses nahe Würzburg. Auf 420 Quadratmetern reiht sich Regel an Regal, darauf Plastikboxen mit Mobiltelefonen und Handyhüllen aller Art, die das Unternehmen im Internet verkauft. Faruk Elem organisiert hier, in der Firma seiner Frau, das Tagesgeschäft. Der 9. August dieses Jahres scheint zunächst ein ganz normaler Arbeitstag zu sein. Vormittags sitzt Elem im Untergeschoss an seinem Laptop und ordert neue Mobiltelefone bei seinem Lieferanten in Italien, wie schon so oft, für rund 250.000 Euro. Um 13.55 Uhr überweist er den Kaufpreis. Da ahnt er noch nicht, dass diese Überweisung ihn und seine Frau nervlich und finanziell an die Belastungsgrenze bringen wird.

Elem ist aber nicht auf einen Betrüger reingefallen. Der Lieferant in Mailand ist auch nicht pleite. Nur: Die Italiener unterhielten ihr Geschäftskonto bei dem britischen Fintech Revolut. Damit waren sie - aus der Perspektive von Elem - bei der falschen Bank.

Revolut ist ein rein elektronischer Finanzdienstleister, auch Neo-Bank genannt. Diese Institute haben keine Filialen und auch keine Hotline für Finanzgeschäfte. Alles läuft per App. Kontoeröffnung, Überweisungen und auch die Kundenbetreuung. Deshalb haben sie ein cooles Image und kommen gerade bei jungen Menschen gut an. Noch sind die Neo-Banken Nischenspieler. Ihre Gründer aber lassen keinen Zweifel daran, dass sie die gesamte Branche auf den Kopf stellen wollen. Als Revolut in Deutschland startete, kündigte ein Manager an: "Die großen Banken haben ihren Spaß gehabt." Kein Stein bleibe auf dem anderen. "Die Karten der deutschen Bankenwelt sind ab heute neu gemischt."

Mehr als acht Millionen Kunden will Revolut bereits gewonnen haben. Sofern die Zahl stimmt, sind die Briten damit mehr als doppelt so groß wie ihr deutsches Pendant N26, und die Bank wächst rasant weiter, mit mehreren Tausend neuen Kunden am Tag, während viele etablierte Institute ihre Kundenzahl allenfalls stabil halten.Nur kann es ziemlich uncool werden, bei einer solchen Bank zu sein. Für den Kunden selbst und für seine Geschäftspartner. Denn die 250.000 Euro, die Faruk Elem für Handys nach Italien überwiesen hatte, wurden geblockt und das Konto seines Lieferanten gesperrt. Kein Einzelfall: Das Vorzeige-Fintech Revolut hat in den vergangenen Wochen viele Konten gesperrt. Die Inhaber kommen von jetzt auf gleich nicht mehr an ihr Geld. Regelmäßig passiert dies ohne nähere Erläuterung, teilweise wird für mehr als zwei Monate gesperrt. Der Revolut-Kundenservice bringt oft nicht mehr als standardisierte Entschuldigungsschreiben zustande. All dies deutet auf eklatante Pannen im Kerngeschäft hin, durchaus geeignet, das Vertrauen der Kunden in die Bank zu erschüttern. Die Gründer müssen den Investoren, die gerade für eine neue Finanzierungsrunde begeistert werden sollen, einiges erklären.

Revolut ist keine Vollbank sondern ein E-Geld-Institut. Der 2015 gegründete Finanzdienstleister arbeitet nur mit digitalem Geld. So kann man bei Revolut kein Bargeld einzahlen, sondern nur per Überweisung den eigenen Account mit einem Guthaben ausstatten. Mit einer Karte kann der Kunde aber an Automaten anderer Banken Bargeld von seinem Konto abholen. Das Standardkonto von Revolut ist kostenlos. Allerdings können Gebühren fällig werden, etwa bei Barabhebungen von mehr als 200 Euro im Monat. Konten mit mehr Serviceleistungen, wie etwa einer Auslandskrankenversicherung, kosten bis zu 14 Euro im Monat. Seit 2017 ist Revolut in Deutschland zugelassen.

Noch verdienen die Briten kein Geld. Der Verlust lag mit 37 Millionen Euro 2018 doppelt so hoch wie 2017, bei vervierfachtem Umsatz. Das liegt in der Natur des Geschäfts: Einen Kunden zu gewinnen, seine Identität zu prüfen, eine Zahlkarte auszugeben und Ähnliches kosten eben Geld. Die Beratungsgesellschaft Investors Marketing hat ausgerechnet, dass eine Internetbank die Kosten für einen neuen Nutzer im Schnitt erst nach drei Jahren wieder drin hat.

Aktuell soll die Investmentbank JP Morgan helfen, 1,3 Milliarden Euro frisches Kapital für Revolut zu sammeln. Britischen Medien zufolge soll dabei ein Unternehmenswert von 4,5 bis 9,0 Milliarden Euro zugrunde gelegt werden. Revolut kommentiert das nicht. Die Firma könnte dann mehr wert sein als die Commerzbank oder die Lufthansa. Es wäre ein extremer Sprung. Bei der letzten Finanzierungsrunde vor knapp eineinhalb Jahren lag der Unternehmenswert noch bei 1,5 Milliarden Euro.Zu den Investoren gehört etwa der Inkubator Rocket Internet. Angeblich will das deutsche Unternehmen den Briten nun noch einmal Geld geben, in Form eines Kredits in dreistelliger Millionenhöhe, was Rocket nicht kommentiert.Viele Nutzer sind von Revolut begeistert, weil es nur wenige Minuten dauert, ein Konto zu eröffnen. Überweisungen erreichen nach Angaben von Kunden ...

