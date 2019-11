Befindet sich Deutschland auf dem Weg in die Zombie-Wirtschaft? Erste Anzeichen dafür sind nicht zu übersehen. Das macht einen positiven Realzins umso wichtiger.

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einigen Neuerungen. Zum 1. November hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihr Amt angetreten und damit den zur Reizfigur gewordenen Mario Draghi abgelöst. Unter Draghi hat die EZB in zuvor ungekannter Weise die Zentralbankgeldmenge ausgedehnt und die Staatsfinanzierung vorangetrieben; dass er dafür nur bedingt Verantwortung trägt, spielt für die Beobachtung keine Rolle. Diese Politik wurde immer intensiv diskutiert.

Lagardes Problem ist allerdings nicht nur diese Debatte und die Erwartungen an die neue Leitung, die Geldpolitik wieder zu normalisieren. Sie tritt ihr Amt zu einer Zeit an, in der sich die konjunkturelle Lage verschlechtert und aus konjunkturpolitischer Perspektive eine relativ permissive Geldpolitik durchaus angemessen zu sein scheint. Das geldpolitische Pulver scheint allerdings verschossen zu sein.

Das am Mittwoch veröffentlichte Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) beschreibt die wirtschaftliche Lage in Deutschland in der Tat als einen Abschwung, der jedoch nicht in eine Rezession münden wird. Auch in Europa schwächt sich die Wirtschaft ab, so der Rat. Als Konsequenz sieht der SVR aber weder fiskal- noch geldpolitischen Handlungsbedarf. Die automatischen Stabilisatoren würden wohl ausreichen. Die Schuldenbremse sollte bestehen bleiben, zumal sie ja durchaus Potential für Mehrausgaben böte. Auch die EZB sollte ihre Instrumente nicht noch intensiver anwenden, sondern im Gegenteil wieder den Weg zur Normalität suchen.

Damit ist aber nicht gesagt, dass es keine drängenden Probleme gibt. Der SVR weist gleich auf zahlreiche strukturelle Schwächen der Bundesrepublik hin. Da sind zunächst die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu nennen. Unsicherheiten über die Klima- und Umweltpolitik, ...

