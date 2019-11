Bisher galt für deutsche Unternehmen: Beim Import von Metallen, Mineralien oder Seltenen Erden macht jeder seins und holt Nachschub bei eigenen Lieferanten. Die Bundesregierung hielt sich zurück. Damit ist es nun vorbei.

In seiner generalüberholten Rohstoffstrategie macht das Bundeswirtschaftsministerium eine Kehrtwende. Die befindet sich noch in der Abstimmung zwischen den Ministerien. Das ist das einzige, was das Ministerium bisher öffentlich dazu erklären will: "Eine Veröffentlichung der Rohstoffstrategie ist noch für dieses Jahr vorgesehen."

Marktwirtschaft steht in der Strategie, die der Wiwo als Entwurf vorliegt. Aber andere Länder halten sich auch nicht dran. Weil wenige Rohstoff-Produzenten im Ausland eine enorme Marktmacht entwickelt haben und weil wichtige Nachfrager wie China sowohl das Schürfen wie auch das Verkaufen der Grundstoffe im eigenen Interesse organisieren, steuert Deutschland nun um. Zu sehr hängt das rohstoffarme Land mit seiner rohstoffintensiven Industrie vom Nachschub ab.

Der Rohstoffhunger der Stahlbranche, der Autohersteller, von Elektroniklieferanten und der Bauindustrie treibt die Bundesregierung an. "Ohne ‚Hightech-Rohstoffe' wird es keine entsprechenden Zukunftstechnologien ‚Made in Germany' geben", heißt es im Papier. "Die Verfügbarkeit von mineralischen Rohstoffen wird damit zu einer zentralen Herausforderung für das Industrieland Deutschland.

Als Beispiel für die steigende Nachfrage nach Rohstoffen aus dem Ausland wird die Elektromobilität genannt. Wenn E-Autos und andere Vehikel in Deutschland gebaut werden, werden Mineralien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit immer wichtiger, aber auch Metalle wie Aluminium und Kupfer werden in so genannten sog. Lithium-lonen-Batterien eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...