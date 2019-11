Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter Julius Bär besetzt wichtige Stellen in der Region Asien neu. Jason Moo werde per 17. Februar 2020 Chef für des Private Banking in der Region Südostasien und Leiter der Niederlassung in Singapur, teilte die Privatbank am Freitag mit. Moo löst damit Torsten Linke ab, der ab dem 1. Januar ...

