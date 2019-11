Die Vorwürfe waren dieselben wie heute: Die deutsche Handelsbilanz zeigte im Jahr 1968 einen deutlichen Exportüberschuss - die Wirschaft drohte zu überhitzen. Die Regierung stand unter starkem Druck wichtiger Handelspartner, sie solle ihre Währung, die DM, aufwerten. Nur über meine politische Leiche - polterte der damalige Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der der ersten großen Koalition aus CDU und SPD vorstand. Um der Überhitzung entgegenzuwirken, peitschten der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller gemeinsam mit dem Finanzminister Franz-Josef Strauß eine völlig neue Exportsteuer durch das Bonner Kabinett. Diese sollte 4 % für alle Ausfuhren betragen und den deutschen Exportüberschuss signifikant vermindern. Was die Minister übersahen: Die deutsche Industrie, darunter die Unternehmen des Anlagenbaus, saßen auf Exportaufträgen in Höhe von rund 30 Mrd. DM, die ebenfalls rückwirkend betroffen gewesen wären. Eine Exportsteuer von 4 % hätte für diese Projekte einen "Schlag in die Kasse und ins Kontor" bedeutet.

Viele Branchen protestierten daher lautstark: Von den Werften über die Stahl- und die Autoindustrie bis zu den Textil- und Schuhherstellern. Doch dem Anlagenbau, der über seine langen Projektabwicklungszeiten besonders stark von den neuen Regelungen betroffen war, fehlte das Sprachrohr. Den Begriff "Großanlagenbau" gab es nicht und die Unternehmen des Anlagenbaus waren in ihrer Marktausrichtung und Größe sehr verschieden.

Um dies zu ändern und um gegen die existenzbedrohende Exportsteuer vorgehen zu können, verschafften sich die Anlagenbauer vor 50 Jahren im VDMA Gehör. Der Verband, damals noch der "Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten", ...

