FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat im dritten Quartal überraschend mehr verdient und sich optimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Europas größter Versicherer peilt 2019 nun beim operativen Ergebnis die obere Hälfte des Zielkorridors von 11,5 Milliarden Euro an, plus oder minus 500 Millionen Euro. "Wir sind im Begriff, trotz deutlich gestiegener externer Herausforderungen, die obere Hälfte unseres Ausblicks für das operative Ergebnis zu erreichen", wird Allianz-CEO Oliver Bäte in der Mitteilung zitiert.

Im dritten Quartal lag der operative Gewinn mit 2,984 (Vorjahr: 2,988) Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres und über den Analystenschätzungen von 2,970 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente die Allianz 1,947 Milliarden Euro nach 1,936 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Hier wurde am Markt ein Rückgang auf 1,859 Milliarden Euro befürchtet.

