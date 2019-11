TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten macht sich am Freitag etwas Verunsicherung über die jüngste Entwicklung im Handelsstreit breit. Händlern zufolge ist eine Einordnung schwierig. Die Interpretation, dass die Zollschranken zwischen den USA und China bald fallen, könnte verfrüht gewesen sein, heißt es im Handel. An den Börsen der Region lässt sich kein klarer Trend ausmachen. Diejenigen Börsen, die zum Vortageszeitpunkt der optimistischen Schlagzeilen aus Peking über den möglichen Fall der Zölle bereits geschlossen hatten, reagieren darauf kaum.

Am Vortag hatten chinesische Regierungsvertreter von einer Einigung mit den USA berichtet, die bestehenden Zölle im Rahmen eines "Phase-1-Abkommens" schrittweise abzubauen. Während ein US-Regierungsvertreter die chinesische Sicht bestätigte, wurden sie von zwei weiteren in Frage gestellt. Laut einem Bericht stoßen die Aufhebungen von Zöllen im Weißen Haus auf "heftigen internen Widerstand". "Wir können Unterschiede zwischen der US-amerikanischen und der chinesischen Position nicht ausschließen", sagt Analyst Vishnu Varathan von Mizuho Bank.

Leicht positive Wirtschaftsdaten aus China bewegen unterdessen kaum. Die Exporte sanken im Oktober deutlich geringer als befürchtet - ebenso die Importe. Gleichwohl verzeichneten beide makroökonomischen Kennziffern Rückgänge. Der Schanghai-Composite hält sich ganz knapp im Plus, der HSI in Hongkong sinkt um 0,6 Prozent. In der Sonderverwaltungszone zählen Technologiewerte zu den schwächsten: Sunny Optical Technology und AAC Technologies geben jeweils um 1,5 Prozent nach - Tencent um 1,1 Prozent.

In Japan zeigten sich die Verbraucher im September deutlich ausgabefreudiger als erwartet. Der Nikkei-225 legt um 0,1 Prozent auf 23.353 Punkte zu. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt von Aufschlägen in den Sektoren Finanzwesen und Maschinenbau.

Mit den Vortagesschlagzeilen aus China zum Handelsstreit hatte der Dollar zum Yen deutlich zugelegt, mit der wieder aufkeimenden Verunsicherung erholt sich der Yen am Morgen aber wieder etwas und bremst so den japanischen Aktienmarkt. Der Dollar schoss am Donnerstag vom Tagestief bei rund 108,70 Yen in der Spitze bis auf knapp 109,50, aktuell liegt er bei 109,26 Yen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.724,10 -0,04% +19,09% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.348,08 +0,08% +16,57% 07:00 Kospi (Seoul) 2.134,24 -0,47% +4,57% 07:00 Schanghai-Comp. 2.979,73 +0,03% +19,48% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.660,70 -0,67% +7,53% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.254,69 -0,94% +7,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.607,65 -0,10% -4,81% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:35h % YTD EUR/USD 1,1052 +0,0% 1,1049 1,1076 -3,6% EUR/JPY 120,74 -0,0% 120,78 120,75 -4,0% EUR/GBP 0,8626 +0,0% 0,8623 0,8609 -4,2% GBP/USD 1,2811 -0,0% 1,2814 1,2866 +0,5% USD/JPY 109,26 -0,0% 109,32 109,01 -0,4% USD/KRW 1157,45 +0,2% 1154,78 1153,92 +3,9% USD/CNY 6,9813 +0,0% 6,9784 6,9780 +1,5% USD/CNH 6,9798 +0,1% 6,9698 6,9744 +1,6% USD/HKD 7,8258 -0,0% 7,8260 7,8248 -0,1% AUD/USD 0,6880 -0,2% 0,6891 0,6902 -2,3% NZD/USD 0,6363 +0,0% 0,6362 0,6379 -5,2% Bitcoin BTC/USD 9.197,26 -0,3% 9.224,76 9.228,01 +147,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,91 57,15 -0,4% -0,24 +17,6% Brent/ICE 62,14 62,29 -0,2% -0,15 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.468,99 1.469,04 -0,0% -0,06 +14,5% Silber (Spot) 17,01 17,14 -0,8% -0,13 +9,8% Platin (Spot) 906,43 910,45 -0,4% -4,02 +13,8% Kupfer-Future 2,70 2,73 -0,8% -0,02 +2,2% ===

